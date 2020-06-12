53 ملياراً دخل «مبادلة» في 2019 بنمو 324 %

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

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أظهر التقرير السنوي لشركة «مبادلة» للاستثمار، وهي صندوق الاستثمار السيادي المملوك لحكومة أبوظبي، لعام 2019 ارتفاع إجمالي الدخل الشامل إلى 53 مليار درهم، بالمقارنة مع 12.5 ملياراً خلال 2018 بنمو 324%. وتعد هذه النتائج هي الأولى التي تدمج نتائج العام بالكامل لمجلس أبوظبي للاستثمار، ذراع الاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، والذي انضم إلى مبادلة في 2018.

وذكر التقرير أن الاستثمارات في أسهم الشركات المساهمة ومحافظ الاستثمار أسهمت في هذا الارتفاع، بالإضافة إلى مواصلة تحقيق النمو للأصول التابعة للشركة في مختلف القطاعات.

وقامت «مبادلة» بعدد من الصفقات المهمة وإبرام شراكات جديدة، بغرض الاستثمار محلياً وعالمياً في قطاعات، تهدف إلى تعزيز اقتصاد أبوظبي والمساهمة في تنويع مصادره، حيث بلغ إجمالي استثمارات «مبادلة» 68 مليار درهم خلال 2019، تم توظيفها بالاستثمار في أصول متنوعة، وعبر عدد من القطاعات التي تشهد نمواً مطرداً، ويشمل ذلك قطاعات التكنولوجيا والعلوم الحياتية والرعاية الصحية والطاقة النظيفة والنقل والزراعة السمكية والحيوانية وخدمات الائتمان.

مرتكزات

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: «إن من أهم مرتكزات استراتيجية مبادلة توظيف الاستثمارات بمسؤولية، والشراكات القوية، والنهج المرن في الاستثمار، وهي التي تمكننا من التعاطي مع تبعات جائحة (كوفيد 19) التي أثرت على الاقتصاد العالمي.

وفي هذه الفترة نعمل بشكل متواصل عبر شركاتنا المختلفة، لتقديم يد العون لمجتمعنا المحلي والمجتمعات الأخرى». وأضاف: «شكّل 2019 علامة مميزة في مسيرة مبادلة، ولم يقتصر ذلك على تحقيقنا لنتائج مالية قوية خلال 2019، بل لمواصلتنا تعزيز استثماراتنا في العديد من الأصول، والقطاعات، والأسواق المحلية والعالمية».

وقال في إشارة إلى الميزانية القوية، إن كل هذا يضعنا في مركز جيد للغاية للتعامل بأفضل وسيلة ممكنة مع هذا الوضع الاستثنائي بشدة، في إشارة إلى التحديات الناشئة عن تفشي فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط.. وأضاف: لم نحقق نتائج مالية قوية فحسب، ولكننا أيضاً واصلنا زيادة حضورنا عبر فئات متنوعة للأصول في قطاعات وأسواق رئيسية.

استحواذ

وتم في 2019 الاستحواذ على «أمانة» للرعاية الصحية، لتعزيز شبكة مرافق الرعاية الصحية التابعة لمبادلة، كما تم إبرام اتفاقية لاستثمار 1.8 مليار درهم في «كولوجيكس»، وهي الشركة المتخصصة في مجال مراكز البيانات واسعة النطاق في أمريكا الشمالية.

وشهد 2019 استثمار 477.4 مليون درهم في «أكوينوكس جولد»، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال إنتاج الذهب في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ولديها برنامج نمو طويل المدى.

وأصبحت «مبادلة»، من خلال شركة «مصدر»، مستثمراً رئيسياً في صندوق، تشرف عليه حكومة المملكة المتحدة للاستثمار في البنية التحتية الخاصة بشبكة محطات تزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، حيث أسهمت «مبادلة» بمبلغ 158.6 مليون درهم في رأس مال الصندوق البالغ 400 مليون جنيه استرليني.

كما شهد 2019 استثمار أكثر من 40 مليار درهم في العديد من الصناديق الاستثمارية، التي تغطي مجالات متنوعة من بينها العقارات، وحقوق الملكية، والأسهم الخاصة، والبنية التحتية العالمية، والتكنولوجيا، وغيرها.

إنجازات

وقال عيسى السويدي، الرئيس التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار، إن المجلس حقق أداء ممتازاً في 2019، تمثل بالأداء القوي لأسواق الأسهم العامة، فقد حقق مؤشر «إم إس سي آي ايه سي دبليو آي» عوائد بنسبة 26.6% العام الماضي، فيما أنتج مؤشر «بلومبيرغ باركليز غلوبال اقريقيت» عائداً بنسبة 6.8%. وتابع: مع أن التوقعات تشير إلى أن 2020 سيشهد الكثير من التقلبات والتغيرات، إلا أننا على ثقة تامة بقدرة محفظة المجلس على تجاوز تقلبات السوق والاستثمار في الفرص المتميزة المتاحة، حيث تبنى المجلس منذ إنشائه نهج الاستثمار على المدى الطويل.

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسة والموارد البشرية، إن النجاح لم يكن ليتحقق لولا منظومة القيم المؤسسية، التي التزمنا بها في عملنا منذ نشأة الشركة، وكان لهذه القيم المؤسسية دور كبير في تشكيل استجابتنا للتحديات الناجمة عن الجائحة، حيث وقفنا جنباً إلى جنب مع حكومة الإمارات ومع المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لاحتواء هذه الجائحة.

وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية: تميز أداؤنا بتواصل زخم الإنجازات، عبر كل مكونات قطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية، وحققت استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال معدلات نمو ممتازة في مختلف الأسواق العالمية، كذلك حققت استثماراتنا العامة نتائج متميزة رغم تقلبات السوق، فيما واصلنا سعينا لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من القطاعات والمناطق.

تحولات

من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لـ«مبادلة»: «واصلنا في 2019 إدارة ميزانيتنا بعناية، وحققنا نسبة ديون إلى حقوق الملكية بلغت 11.8%. وانسجاماً مع نهجنا القائم على الاستثمار بعيد المدى، وتوفر التدفقات النقدية من محفظتنا الاستثمارية، سنتمكن من القيام باستثمارات جديدة مجزية على الرغم من الأحوال الاقتصادية، التي تفرضها الجائحة». وفي 2019، حققت «مبادلة» 63 مليار درهم من بيع عدد من الأصول، التي وصلت إلى مرحلة التميز في النمو، ومن العوائد التي نتجت عن الاستثمارات المحلية والعالمية.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات، إن قطاع الطاقة يمر بفترة تحولات غير مسبوقة، حيث نشهد تطورات هائلة في مجال التكنولوجيا في ظل مرحلة انتقالية، من شأنها إحداث تغيير كبير في مشهد الطاقة العالمي.

وأضاف: نجحنا في إدارة أصولنا الاستثمارية في قطاع البترول والبتروكيماويات، على نحو حقق لنا أداء متميزاً على الرغم من تقلبات السوق، ونجح فريقنا العامل في قطاع النقل والتخزين الاستفادة من عدد من الفرص الاستثمارية الجذابة، حيث تم توظيف أكثر من 900 مليون درهم في أصول استثمارية بقطاع البنية التحتية للطاقة.

وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن القطاعات الثلاثة حققت تقدماً كبيراً في مختلف مجالات العمل خلال العام الماضي، وواصلنا توظيف استثمارات في قطاعات استراتيجية جديدة.

وأضاف: سنواصل العمل على تعزيز شراكاتنا مع الشركات الرائدة عالمياً، والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية والتركيز على خلق القيمة في القطاعات الجديدة والناشئة، وسوف تظل استراتيجية الاستثمار النشط وبيع الأصول التي تصل إلى مرحلة النضج في الوقت المناسب لأهم مرتكزات عملنا.

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