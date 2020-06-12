سياحة دبي تسمح بإعادة افتتاح المسابح الفندقية اعتباراً من اليوم

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، في تحديث جديد للاشتراطات الخاصة بمرافق وخدمات القطاع السياحي انها ستقيم بشكل مستمر الوضع المستجد، وستحدث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية.

وذكرت الدائرة في التعميم الجديد انه بإمكان المنشآت الفندقية والنوادي الصحية والرياضية والمجمعات السكنية والتجارية افتتاح المسابح الداخلية والخارجية على ان يتم اعتباراً من اليوم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن صحة وسلامة الجميع.

وبحسب التعميم الجديد يجب إلزام كافة المنشآت بإجراء عمليات تنظيف وتعقيم دقيقة ومركزة خاصة انها اغلقت لفترة طويلة وذلك لتجنب الامراض وضمان صحة وسلامة مرتادي المسابح والقائمين. عليها كما ألزمت المنشآت بضرورة فحص جودة المياه قبل اعادة الفتح للمحافظة على اعلى معايير النظافة وفق دليل الارشادات في صحة دبي.

واكد التقرير على ضرورة ضمان توفر المعدات اللازمة للسباحة لتقليل المشاركة والحرص على تدريب الموظفين والعاملين في هذه المسابح على ضرورة تطبيق ارشادات السلامة والتباعد الجسدي.

واظهر التعميم انه يجب على الموظفين والزوار الخضوع لفحص درجة الحرار قبل الدخول الى المجمع او المنشأة الفندقية لضمان سلامة الجميع. واشار الى انه يجب المحافظة على مسافة مترين في جميع الاوقات ويمكن لمجموعة لا تزيد عن 5 افراد الجلوس معا مع ضرورة المحافظة على عدم الاكتظاظ داخل المسبح بنحو 4 أمتار مربعة لكل شخص.

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