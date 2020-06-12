موانئ دبي تستحوذ على 51 % من محطة حاويات بأوكرانيا

المصدر: دبي - البيان

أكملت «موانئ دبي العالمية» الاستحواذ على حصة تبلغ 51% في محطة حاويات «تي آي إس» بميناء يوزني في أوكرانيا بعد تلبية الشروط المطلوبة والموافقات التنظيمية اللازمة.

ويمثل المشروع الشراكة الثانية لموانئ دبي مع المساهمين في محطة «تي آي إس»، وكانت الشراكة الأولى ناجحة للغاية مع بي آند أو ماريتايم أوكرانيا من خلال تقديم خدمات القطر في الموانئ البحرية الرئيسية على البحر الأسود في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى توسيع عمليات موانئ دبي العالمية وتعزيز مكانة «تي آي إس» كواحدة من أهم محطات الحاويات الرئيسية في أوكرانيا .

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن الاستحواذ يضع المجموعة في بيئة سوقية جذابة للغاية، معبراً عن تطلعهم إلى المساهمة بخبرات وموارد موانئ دبي العالمية في عملية التطوير والنمو المتواصلة لمحطة حاويات «تي آي إس».

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