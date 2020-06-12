المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، شراء 101.73 مليون سهم من أسهمه، من قبل 254 مستثمراً، في جلسة الخميس قبل الماضي.

وقال البنك في بيان إفصاح لسوق دبي المالي، أمس، إنه تم شراء 10.12 ملايين سهم من قبل مستثمر واحد، والتي تعتبر بمثابة عملية الشراء الأضخم من نوعها في هذا التاريخ. ونقلت «البيان» الثلاثاء الماضي، عن مصادر مطلعة، قيام بنك أوف أمريكا، بشراء 100 مليون سهم في البنك، بقيمة تبلغ نحو 900 مليون درهم، وتعادل الحصة حوالي 1.5 % من إجمالي أسهم البنك، بسعر 9.3 دراهم.

وأشار «الإمارات دبي الوطني»، إلى أن الزيادة في حجم الشراء، تأتي تزامناً مع إدراجه في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، مضيفاً أن عدداً كبيراً من عمليات الشراء هذه، قد تمت من قبل صناديق تتبع مؤشر الأسواق الناشئة. وأغلق السهم أمس منخفضاً 1.64 %، إلى 9 دراهم.

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