4.6 مليارات مكاسب الأسهم في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية أداءها الإيجابي للأسبوع الرابع على التوالي، وربح رأسمالها السوقي 4.6 مليارات درهم، في الجلسات الخمس الماضية، لتبقى عند أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس الماضي، معززة بعمليات شراء أجنبية ومؤسساتية، رغم تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة.

وارتفع سوق دبي 3.12%، إلى مستوى 2103.25 نقاط، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والصناعة والتأمين، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.19%، ليغلق عند 4294.87 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والصناعة، وصعود الاستثمار والطاقة والعقار.

واجتذبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 3.14 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.16 مليار في دبي، و976.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 3.3 مليارات سهم، منها 2.93 مليار في دبي، و348.85 مليوناً في أبوظبي، من خلال 41.5 ألف صفقة.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار 169 مليون درهم، منها 147.6 مليوناً في دبي، و21.5 مليوناً في أبوظبي، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل.

ومال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بدبي، خلال الأسبوع، بصافي استثمار 235.7 مليون درهم، منها 17.28 مليوناً للخليجيين، و218.4 مليوناً للأجانب، حيث تركزت أغلبها على سهم «الاتحاد العقارية»، مع ارتفاع نسبة ملكيتهم بالسهم إلى 11.45%، من 6.65%. بينما في أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون، نحو الشراء، بصافي استثمار 87.76 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 87.76 مليون درهم.

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