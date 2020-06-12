223 مليوناً مبيعات فلل لـ«نخيل» في 3 أشهر

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة «نخيل» للتطوير العقاري مبيعات بقيمة 223 مليون درهم من الفلل السكنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع نمو الطلب بشكل كبير من مشترين يبحثون عن وحدات عقارية بمساحات واسعة للتأقلم مع «نمط الحياة الجديد».

سجلت الفلل الجاهزة للسكن والمخصصة للعائلات طلباً متنامياً في منطقة «ند الشبا»، التي تعتبر واحدة من بين أكثر المناطق المرغوبة للسكن من المواطنين، حيث باعت «نخيل» 70 فيلا بقيمة 170 مليون درهم منذ مارس.

وسجلت الفلل في «الفرجان» طلباً متنامياً مع مبيعات بقيمة 53 مليوناً عبر 20 فيلا خلال الفترة نفسها، وتم بيع نحو 70 % من الفلل التي طرحت في «ند الشبا» و95 % من الفلل التي يزيد عددها على 400 فيلا في المرحلة التي تم الانتهاء منها أخيراً في «الفرجان».

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