طيران الإمارات تُشغّل 4 رحلات إلى القاهرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عزمها تشغيل 4 رحلات إلى القاهرة لمساعدة المصريين العالقين في الخارج على العودة إلى بلادهم.

وسوف تعمل الرحلات من دبي أيام 14 و18 و19 و21 الجاري، كما يمكن للعملاء مواصلة سفرهم على هذه الرحلات عبر دبي انطلاقاً من شبكة طيران الإمارات التي تغطي 30 وجهة حالياً في منطقة الخليج ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأمريكيتين والحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر ومكاتب مبيعات طيران الإمارات ومراكز الاتصال.

وسوف يسمح بالسفر على هذه الرحلات فقط للمواطنين المصريين وأولئك الذين تنطبق عليهم شروط ومتطلبات دخول مصر.

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