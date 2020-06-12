فلاي دبي تناقش مستقبل عمل طواقمها

المصدر: دبي ـ البيان

قال متحدث باسم فلاي دبي، إنه كان لانتشار فيروس كوفيد 19، تأثير كبير في صناعة الطيران، بما في ذلك فلاي دبي، وعندما دخلت قيود الطيران حيز التنفيذ، اتخذنا إجراءات مبكرة لإدارة هذا التأثير المباشر في العمل.

وأضاف «لقد استعرضنا باستمرار الوضع المتطور والآثار المترتبة على عملياتنا على المدى المتوسط. وخلصنا إلى مناقشات مع عدد من الطيارين وطواقم الطائرات، بخصوص عملهم المستقبلي مع شركة الطيران. نعتزم إجراء هذه المناقشات الخاصة المستمرة مع موظفينا أولاً. وستبقى نتائجها خاصة، حتى يتم الانتهاء منها مع الموظفين المتأثرين».

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