البنك الدولي: الإمارات تقدمت على طريق التحول للطاقة النظيفة

المصدر: دبي- سيد صالح



ذكر البنك الدولي أن الإمارات حققت تقدماً على طريق التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأصدر البنك أمس الجزء الخامس من سلسلة تقاريره عن السياسات التي تنتهجها مختلف دول العالم في التجاوب مع تداعيات فيروس «كورونا» المُستَجَد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد-19».

وتطرق تقرير أمس إلى خفض المنحنى الكربوني باعتبارها أحد أهم الأهداف التي يتعين على دول العالم السعي إلى تحقيقها، خاصةً في زمن ما بعد الجائحة.

وأوضح التقرير أن الإمارات ومعها الهند والصين من أبرز الدول التي نجحت في التحول إلى الأنماط المتجددة من الطاقة كالطاقة الشمسية والكهربائية، وهو ما يساهم في خفض المحتوى الكربوني.

وأضاف التقرير أن الإمارات تعد واحدة من الدول التي وصلت الطاقة الشمسية فيها إلى مرحلة تكافؤ الشبكة، وهي المرحلة التي يكون سعر استخدام الطاقة الشمسية مساو لسعر الطاقة الكهربية أو أقل.

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