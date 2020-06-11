علي المدفع نائبا ثانيا لرئيس مجلس المطارات العالمي لإقليم اَسيا

المصدر: وام

عقدت الجمعية العمومية للمجلس العالمي للمطارات لإقليم آسيا والمحيط الهادي اجتماعها الدوري الـ15 حيث تم إنتخاب علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، نائباً ثانياً لرئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات لإقليم آسيا والمحيط الهادي.

وتم إختيار المدفع كعضو في مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات لإقليم آسيا والمحيط الهادي، ولمدة 6 سنوات منذ عام 2014 حتى 2019 تمثلت في دورتين متتاليتين حيث جاء إنتخاب سعادته لمنصب نائب ثاني للرئيس لهذا العام، تقديراً لجهوده المبذولة طوال السنوات الماضية في تطوير قطاع الطيرانِ في المنطقة، ونجاحه في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى مطار الشارقة الذي بات محطة إقليمية وعالمية لحركة الطيران والشحن الجوي وساهم في تعزيز الروابط وسلاسل الإمداد بين المطارات الإقليمية في المنطقة والعالم.

وتوجه المدفع بالشكر إلى مجلس المطارات العالمي، وأعضاء المجلس السابقين على الجهود التي بذلوها خلال الدورة السابقة، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خطط وآليات مبتكرة لقيادة القطاع وإعادة النشاط إلى طبيعته السابقة مع استئناف حركة الطيران وفتح الأجواء في ظل المحافظة على أعلى المعايير التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين والمتعاملين متطلعا إلى تعزيز التعاون ما بين الشركاء في قطاع الطيران والشراكات الإقليمية، وما بين المطارات الرئيسية في المنطقة.

ويمثل إقليم آسيا والمحيط الهادي إحدى الأقاليم الخمس التابعة لمجلس المطارات العالمي وهي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأمريكا الشمالية وتتخذ من هونغ كونغ مقراً لها وتضم 114 منتسبا يتولون إدارة أكثر من 600 مطار في إقليم آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، من 49 دولة ومنطقة.

ويهدف المجلس إلى النهوض بالمطارات وتعزيز التميز في إدارتها وتشغيلها، كما يسعى عن طريق تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية وشركاء الأعمال إلى توفير أنظمة نقل جوي آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة.

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