مجلس أبوظبي للاستثمار: قادرون على تجاوز التقلبات والاستثمار بالفرص المميزة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال عيسي السويدي، الرئيس التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار، أن المجلس حقق أداء ممتازاً في العام الماضي، تمثل بالأداء القوي لأسواق الأسهم العامة، حيث حقق مؤشر "إم إس سي آي ايه سي دبليو آي" عوائد بنسبة 26.6% خلال العام، فيما انتج مؤشر "بلومبيرغ باركليز غلوبال اقريقيت" عائدا بنسبة 6.8%.

وأضاف السويدي، في تعليقه بالتقرير السنوي لشركة "مبادلة للاستثمار": "مع أن أسواق الأسهم الخاصة لم تصل لهذه المستويات إلا أنها قدمت مساهمة إيجابية في الأداء الكلي للمجلس خلال العام الماضي".

وتابع: "وتحقق هذا الأداء الاستثماري بفضل العائدات السوقية من مختلف فئات الأصول، إلى جانب النهج الاستراتيجي والتكتيكي الذي اتبعناه في علميات توزيع الأصول بالإضافة إلى الخبرات المتميزة والأداء الممتاز الذي يتمتع به خبراء إدارة الأصول التابعين لنا".

وأوضح أن العام الحالي يحمل العديد من التحديات التي نقف جنبا إلى جنب لمواجهتها ومن بينها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثير هذه الجائحة الذي لا يقتصر على الاقتصاد العالمي فحسب بل والأهم من ذلك يهدد صحة الناس وسلامتهم.

وتابع: "مع أن التوقعات تشير إلى أن العام 2020 سيشهد الكثير من التقلبات والتغيرات، إلا أننا على ثقة تامة من قدرة محفظة المجلس على تجاوز تقلبات السوق والاستثمار في الفرص المتميزة المتاحة، حيث تبني المجلس منذ إنشائه نهج الاستثمار على المدي الطويل وسوف يواصل اتباع هذا النهج في الأعوام القادمة".

وأختتم حديثه قائلا: "مكننا انضمامنا إلى مبادلة في عام 2018 من اكتشاف العديد من الفرص الجديدة وسبل التعاون التي من شأنها تحقيق النمو المنشود لمحفظتنا الاستثمارية وتنويعها، لتأتي نجاحتنا المتميزة نتيجة العمل المشترك، ونتطلع لتحقيق المزيد من النماء لمحفظتنا خلال العام 2020".

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