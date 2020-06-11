2.77 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 2.77 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 564 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم منها 107 مبايعة للأراضي بقيمة 569.29 مليون درهم و457 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 574.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 190 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.56 مليار درهم منها 127 رهن أراض بقيمة 1.43 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 175 مليون درهم وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 172 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 59.51 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 23 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 8 ملايين درهم.

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