منصور بن زايد: «مبادلة» تعزز حضور الإمارات العالمي وتجسد قيم الدولة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»: "تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نواصل العمل على تحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال خلق الفرص للمواطنين وتعزيز حضورنا العالمي لمصلحة الأجيال القادمة".

وأضاف سموه في التقرير السنوي لنتائج الشركة عن العام 2019: "لقد ظلت مبادلة منذ أكثر من عقدين من الزمان تساهم مساهمة قيمة في تحقيق طموحات دولتنا، وما تزال ماضية في طريق التقدم والنمو، فقد ساهمت مبادلة من خلال استثماراتها داخل الدولة وخارجها، في إرساء أسس قوية لاقتصادنا غير النفطي، حيث أنشأت قطاعات جديدة تماماً وعملت على تطويرها، ووفرت البنية التحتية اللازمة لرفاهية المجتمع الإماراتي، وازدهار الاقتصاد المحلي".

وتابع سموه: "اتضحت أهمية تلك المساهمات حين انضمت دولة الإمارات للجهود العالمية لمكافحة جائحة "كوفيد -19"، ونحن فخورون بالمشاركة الفعالة لمبادلة في تلك الجهود الدولية. وقد كانت مبادلة للرعاية الصحية في طليعة المبادرين في تلك الجهود على المستوي المحلي، فيما بادرت الشركات التابعة لمبادلة داخل الدولة وخارجها بتقديم مساهمات متنوعة للتصدي لهذه الأزمة، في تجسيد حي لقيمنا المؤسسية".

وأضاف: أطلقت شركات المجموعة العديد من المبادرات من بينها تقديم الدعم للعملاء والمجتمعات، وتوفير وسائل الاتصال الرقمي والإمدادات الطبية الحيوية وتطوير اللقاحات، وتطبيق تقنيات البيانات الكبيرة في مجال البحوث الطبية وتوفير الرعاية الصحية. وعقب تجاوزنا لهذه الأزمة، ستواصل استثمارات مبادلة وشراكاتها مع أبرز المؤسسات الرائدة في العالم، للمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة ذات ارتباط حيوي بالعالم وكمركز مستدام للأفكار الخلاقة والإبداع في المنطقة.

واختتم بقوله: "إن مبادلة تعد تجسيداً لقيمنا كدولة، وسوف تستمر في القيام بدورها الرائد كمستثمر عالمي يساهم في تحقيق القيمة لدولة الإمارات ولكل المجتمعات التي نعمل في محيطها".



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