ارتفاع تجارة الإمارات من التحف الفنية إلى 10.6 مليار درهم

المصدر: وام

شهدت تجارة التحف الفنية في دولة الإمارات نشاطا كبيرا خلال العام 2019 بعدما ارتفعت قيمتها إلى نحو 10.6 مليار درهم بنمو نسبته 51% مقارنة بـ 7 مليارات درهم في العام 2018 بحسب الاحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

وتعد الإمارات مركزا إقليميا لتجارة التحف الفنية في منطقة الشرق الأوسط وتستضيف كل عام العديد من المعارض والفعاليات الأخرى المتخصصة بهذا النوع من السلع، كما تعد مقرا لفروع كبريات المؤسسات العالمية العاملة في القطاع.

وتصنف المؤسسات الدولية المتخصصة دولة الإمارات بالمركز الأول في منطقة الخليج والشرق الأوسط في تجارة التحف الفنية مما عزز من مكانتها الريادية في القطاع وجعلها مقصدا لأقطاب هذا النوع من التجارة.

وكانت الإمارات نجحت خلال السنوات العشر الماضية في تأسيس العديد من المتاحف التي تضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة كما نظمت بالتنسيق مع الشركات العالمية العاملة في القطاع العديد من المزادات الخاصة بالأعمال والتحف الفنية وسط حضور محلي ودولي كبيرين .

وتفصيلا فقد أظهرت الاحصائيات الرسمية ارتفاع قيمة واردات دولة الإمارات من التحف الفنية إلى نحو 7.3 مليار درهم خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 58.7% مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2018.

أما على مستوى تجارة إعادة التصدير من التحف الفنية فقد بلغت قيمتها خلال العام الماضي 3.25 مليار درهم بنمو 40.7% مقارنة مع 2.31 مليار درهم خلال العام 2018 .

وبلغت صادرات الدولة من التحف الفنية خلال العام الماضي 60 مليون درهم مقارنة مع 117 مليون درهم.

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