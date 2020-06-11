«حوار السوق».. شراكة بين اقتصادية دبي و«البيان»

المصدر: (دبي ــ البيان)

في مبادرة نوعية جديدة ضمن الشراكة بين اقتصادية دبي و«البيان» انطلقت أولى جلسات «حوار السوق» عبر تطبيق زووم، والتي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص وممثلي القطاعات ومجالس الأعمال، ورصد مقترحاتهم لتعزيز البيئة المحفزة للأعمال في دبي.

وأكد محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، خلال الجلسة الأولى، أن دبي شهدت خلال الشهرين الماضيين ارتفاعاً عاماً بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بنسب تصل إلى 99.5 %، مشيراً إلى أن ذلك يعكس التعاون الكامل من قبل كافة قطاعات الأعمال، ويجسد ما تتميز به دبي دائماً من ارتفاع في مستوى التعاون الوثيق بين القطاع الحكومي والخاص ومزاولة الأعمال بأعلى مستويات الجودة.

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