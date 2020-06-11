«الاتحاد للطيران» تبدأ رحلات الترانزيت

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

بدأت الاتحاد للطيران، أمس، تسيير أول رحلات الربط (ترانزيت) بين 20 مدينة في أوروبا وآسيا وأستراليا عبر أبوظبي، كما تعتزم تشغيل عدد من الرحلات المنتظمة، تغطي 42 وجهة حول العالم، تشمل وجهات عربية، بينها القاهرة وعمّان، اعتباراً من مطلع يوليو.

وقال متحدث باسم الناقلة لـ «البيان»، إن الشركة بدأت أمس تسيير رحلات الربط بين 20 مدينة في أوروبا وآسيا وأستراليا عبر أبوظبي، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن الرحلات الجديدة، تم الموافقة عليها بالتنسيق مع السلطات المعنية داخل الدولة وخارجها.

ولفت إلى أن مواعيد الرحلات قد تخضع لتغييرات بناء على موافقات السلطات. وأكد المتحدث استمرار الناقلة في تشغيل شبكة من الرحلات الخاصة من وإلى أبوظبي حتى نهاية 30 يونيو الجاري، فيما تعتزم تشغيل رحلات منتظمة إلى 42 وجهة حول العالم اعتباراً من مطلع يوليو.

وذكر المتحدث أن الرحلات المنتظمة المقرر تشغيلها مطلع الشهر القادم، تشمل كلاً من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا، بعد الحصول على موافقات السلطات المعنية، وسيضم جدول الرحلات المبدئي، شبكة وجهات أكبر، مع زيادة في عدد الرحلات من الشرق إلى الغرب، عبر أبوظبي.

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