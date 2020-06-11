«فلاي دبي» ترفع وجهات العودة إلى 12 بإضافة مصر

المصدر: (دبي- لؤي عبدالله)

أضافت «فلاي دبي»، مصر كوجهة جديدة إلى رحلات العودة التي تسيرها لإرجاع المقيمين والسياح الأجانب إلى بلادهم.

وأظهر الموقع الالكتروني للناقلة أمس، أن باب الحجوزات أصبح متاحاً للمقيمين والزوار إلى 12 دولة وهي: مصر (القاهرة والاسكندرية)، باكستان، الهند، إيران، أوكرانيا، بلغاريا، بنغلاديش، جورجيا، رومانيا، صربيا، فنلندا، قيرغيزستان.

ويحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك أفراد أسر مواطني هذه الدول، حجز رحلة عودة إلى الوطن. وأكدت الناقلة على أنها تعمل على مدار الساعة، لمساعدة المتعاملين على العودة إلى أوطانهم بأمان، في ضوء قيود السفر التي تفرضها مختلف دول المنطقة.

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