خريطة طريق تُعيد فعاليات دبي التجارية قريباً

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت دبي، أمس، مزيداً من خطوات التأقلم مع الحقائق الاقتصادية الجديدة التي فرضتها جائحة «كورونا»، حيث أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي عن إعداد خريطة طريق لاستئناف صناعة الفعاليات والمعارض التجارية، في الربع الرابع من 2020 بشكل يضمن الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الأكثر صرامة وتطبيق قواعد جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.

ووجه هلال المري، مدير عام سلطة المركز ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، خلال اجتماع عن بُعد مع روّاد صناعة الفعاليات لإعادة تصميم صناعة الفعاليات وعودة النشاط مرة أخرى، بالدعم المستمر من الشركاء الاستراتيجيين.

وركّزت أجندة الاجتماع على إعداد خريطة طريق لتخطي الظروف الطارئة للجائحة، لاستئناف عودة الفعاليات واستضافة أجندة فعاليات تجارية متكاملة غنية المحتوى في دبي من قبل المنظمين العالميين، وتحديد السلسلة القادمة من الفعاليات للعام الحالي من ناحية الخطوات والتوقيتات.

وركّز الاجتماع على التدابير التي يجب اتّخاذها لضمان صحة وسلامة الزوّار كأولوية قصوى وغرس الشعور بالثقة في قدرة المدينة على استضافتهم دون المخاطرة بسلامتهم ومن أجل تحقيق هذه الغاية، شددت سلطة المركز على تطبيق معايير تنظيمية جديدة، وشجّعت على التعاون لضمان التبنّي الفعّال لأعلى البروتوكولات العالمية للسلامة.

وأبدى روّاد صناعة الفعاليات تأييدهم لتكوين بروتوكولات خاصة للصحة والسلامة في صناعة الفعاليات والاستفادة من التقنيات، مؤكدين التزامهم بالعمل مع دبي للتغلّب على التحديات وتمكن صناعة الفعاليات من العودة من جديد وأيضاً ريادة نماذج جديدة من الابتكار لخلق القيمة لقطاع الفعاليات العالمي.

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