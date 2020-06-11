«محاكم أبوظبي العالمي» تطلق برنامج القاضي الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت محاكم سوق أبوظبي العالمي، وبدعم من مكتب البعثات الدراسية، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، أمس، إطلاق برنامج «القاضي الإماراتي»، لاختيار المحامين الإماراتيين من ذوي التعليم العالي، وتطويرهم وتدريبهم للانضمام إلى الهيئة القضائية في محاكم سوق أبوظبي العالمي.

ويوفّر البرنامج إطاراً شاملاً ومساراً للمحامين الإماراتيين البارزين، للتقدّم إلى أعلى مستوى في قطاع القانون والعدالة في الدولة. وسيوفر البرنامج فرصة استثنائية للكوادر الوطنية من المحامين، للتفوّق في حياتهم المهنية المختارة في مجال القانون، وذلك تحت إشراف رئيس محاكم السوق، وبدعم وتشجيع من الهيئة القضائية.

يتزامن إطلاق البرنامج، مع النمو المميز لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، كمحكمة تجارية دولية مرموقة، ضمن مركز مالي دولي متطوّر.

وقال معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يتشرف السوق العالمي بالعمل مع مكتب البعثات الدراسية، لتعزيز النظام القضائي في الإمارات، حيث يأتي البرنامج الجديد، في إطار التزامنا المستمر بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى إعداد القضاة الإماراتيين من ذوي الكفاءة العالية، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات القضائية في دولتنا.

وباعتباره مركزاً مالياً دولياً، يلتزم السوق بتوفير بنية تحتية قانونية متقدمة، وبيئة عمل متكاملة، من شأنها ترسيخ مكانة دولة الإمارات، كمركز عالمي رائد للتجارة والتمويل».

وقال اللورد ديفيد هوب رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: «يشكّل الإعلان، خطوة مهمة ومرتقبة للمحاكم، حيث شكّل وجود مسار لإضافة قضاة إماراتيين، أحد أولوياتنا منذ التأسيس، وخطوة لطالما شجعناها. إذ يتماشى البرنامج مع رؤية الإمارات للعدالة والمساواة والنزاهة والشفافية والتميّز في الخدمات القضائية. ونتطلع للعمل خلال السنوات المقبلة، مع القضاة الإماراتيين على مقاعد محاكم السوق، وإلى تعاوننا المستمر في هذا البرنامج مع مكتب البعثات الدراسية الذي نمتن لدعمه المستمر لنا».

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