الاتحاد الهندسية تستهدف إنجاز «الصيانة» قبل الموعد

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الاتحاد الهندسية، شركة الصيانة والإصلاح والعَمرة، التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن توسيع عملياتها التشغيلية في قطاع صيانة الطائرات والمواقف المخصصة لها، بهدف تلبية المتطلبات الجديدة لمشغلي الطيران، بعد توقف الطائرات بسبب جائحة «كورونا».

وسوف تواصل الشركة مواكبة متطلبات السوق دائبة التغير، وتعزيز خدماتها الشاملة، لتلبية الإقبال المتزايد على خدمات مواقف الطائرات والصيانة.

وتعمل الشركة حالياً مع المشغلين من جميع أنحاء العالم، لإتمام أعمال الصيانة قبل الموعد المخطط له بنهاية العام. وتشمل المشاريع الحالية، تعديل مقصورات الطائرة، وتحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن، وتعديل الضلع الطولاني وأعمال الصيانة الثقيلة (فئة ج)، وإجراء تعديل رئيس على الهيكل، وتوفير حلول المواقف والطلاء والتعقيم الشامل لطائرات الاتحاد للطيران، أو الشركات الأخرى.

وقد تعاونت الاتحاد الهندسية، مع الاتحاد للطيران، على مستوى العديد من المشروعات الكبرى، من أجل إجراء تجديد شامل للمقصورات في كافة طائرات المسافرين، البالغ عددها 96 طائرة، بما في ذلك عمليات تجديد المقصورة والتصميم الداخلي، وإصلاح المقاعد، وتطوير شامل لنظام التسلية على متن الطائرة. ومن المقرر أن ينتهي مشروع التجديد في نهاية شهر يونيو.

وبهذه المناسبة، أفاد فريدريك دوبونت نائب الرئيس لشؤون المبيعات الفنية وخدمة العملاء، في الاتحاد الهندسية: «بينما ألقى فيروس «كورونا» المستجد، بظلاله على قطاع الطيران بصورة عامّة، فإننا نبذل ما في وسعنا لإيجاد الفرص للاستفادة من التحديات التي تفرضها هذه الأزمة.

وبالفعل، استفدنا من فترة توقف الطائرات، لإجراء أعمال الصيانة، والتأكد من استعداد الأسطول بالكامل للعمل على أفضل وجه، دون توقف، بعد استئناف العمليات التشغيلية. ويمثل مشروع تجديد المقصورات، واحداً من أبرز مشاريع التعاون مع الاتحاد للطيران حتى الآن، حيث نعمل حالياً على كافة طائرات الركاب، البالغ عددها 96 طائرة، خلال إطار زمني محدود».

وقد شهدت الاتحاد الهندسية، زيادة كبيرة في الطلبات الواردة من الشركات الأخرى، للحصول على مواقف طائرات، حيث يتم حالياً شغل معظم أماكن توقف الطائرات بالشركة. وقد قررت العديد من شركات الطيران، إيقاف طائراتهم في أبوظبي، وذلك في ضوء علاقات الشراكة طويلة الأجل.

وتخضع جميع الطائرات التي تصل إلى منشآت الشركة، بغرض الصيانة أو الوقوف، لعمليات تعقيم شاملة، قبل البدء في عمليات الصيانة، وذلك عن طريق فريق التعقيم، الذي يرتدي معدات وقاية شخصية، ويستخدم أفضل مواد التنظيف، للتخلص من الفيروسات والبكتريا، بما في ذلك فيروس «كورونا» المستجد. وتستغرق عملية التعقيم نحو 4 ساعات بالنسبة للطائرات الصغيرة، و8 ساعات بالنسبة للطائرات الكبيرة.

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