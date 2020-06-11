«سيتي سنتر ديرة» يفتتح الردهة الشرقية

المصدر: دبي- البيان

يستعد «سيتي سنتر ديرة» الأسبوع الجاري لافتتاح الردهة الشرقية للمركز التجاري، التي تم تجديدها بالكامل، ضمن مشروع التوسعة والتطوير البالغ قيمته 377 مليون درهم.

ويشكل هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المبذولة في هذا المشروع طوال ما يقارب العام. وهناك جزء أساسي من الردهة الشرقية سيتم افتتاحها في سبتمبر، حيث يتطلع «سيتي سنتر ديرة» إلى إطلاق «فود سنترال»، مفهوم ردهة الطعام الجديدة ذات الأسلوب العصريّ، والأول من نوعه ضمن باقة منشآت ومرافق «ماجد الفطيم».

وتم توسيع «سيتي سنتر ديرة» لتبلغ مساحته 1,111,815 قدماً مربعة، وذلك في إطار جهود تجديد وتحسين أجواء مركز التسوق، وإعادة إدراج العلامات التجارية المتخصصة بالأدوات والمفروشات المنزلية، بعد غياب دام أكثر من 15 عاماً، وافتتاح 35 متجراً جديداً ومطعماً ومركز ترفيه خلال العام الجاري. وتتضمن قائمة المتاجر والعلامات التجارية، التي أضيفت وتم تجديدها «زارا»، و«براندس فور لس»، و«أمريكان إيجل»، و«سيفورا»، بالإضافة إلى متجر الأثاث المنزلي «هوم سنتر» والمتجر المتنوع «هيما»، اللذين يتواجدان للمرة الأولى في منطقة «ديرة». ومن المقرر كذلك أن يفتح «سنتر بوينت» أبوابه نهاية يونيو الجاري.

وستضم «فود سنترال» مبدئياً كلاً من «كيتشن 35» و«آساي سبوت» المتوفرَين في «سيتي سنتر ديرة»- قبل افتتاحها بالكامل في سبتمبر المقبل. وركزت أعمال التوسعة والتطوير بشكل أساسي على تحسين عملية تنقّل الزوّار عبر الأجزاء الرئيسية في مركز التسوق، ما يسهم في توفير تجربة تسوق سهلة للزوار.

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