تحكم لا تلامسي بالمصاعد في مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي، تركيب أنظمة تحكم لا تلامسية، تعمل بتقنية مبتكرة في 53 مصعداً في مطار أبوظبي الدولي، وذلك بالتعاون مع الشركة الإماراتية، ميتا تاتش، المتخصصة في هذا المجال، وبهدف خفض احتمالات انتقال فيروس «كورونا» عن طريق اللمس المباشر للوحات التحكم بالمصاعد.

وتأتي الخطوة، في إطار الجهود التي تبذلها مطارات أبوظبي، لتوفير بيئة خالية من الفيروس، والحد من انتشاره. وجرى تصميم وتصنيع التقنية الجديدة، التي توفر لوحات تحكم لا تلامسية، من قبل شركة ميتا تاتش، وهي شركة ناشئة، تتخذ من منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مقراً لها، وتطور حلولاً مبتكرة، تدعم من خلالها معايير الصحة والسلامة. وتتيح التقنية الجديدة للأشخاص، إمكانية استخدام المصاعد، من خلال الإشارة باليد عن بُعد، باتجاه الخيارات المطلوبة، والموضحة على لوحات التحكم، دون لمسها.

وتحرص مطارات أبوظبي بشكل مستمر، على اتخاذ نخبة من إجراءات الصحة والسلامة، بهدف توفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين عبر مطاراتها، وذلك بما ينسجم مع توجيهات الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.

وتأتي هذه التكنولوجيا في أعقاب الاستعانة مؤخراً بروبوتات تعمل بنظام القيادة الذاتية، لتتولى عمليات تعقيم المناطق المخصصة للموظفين، ومرافق الشحن، إضافة إلى عمليات تعقيم طائرات الركاب، إلى جانب إطلاق بوابات من طراز SterixGates للتعقيم، لتطهير الأشخاص خلال 3 ثوانٍ.

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