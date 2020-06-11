558 مليون دولار قرض من «إتش إس بي سي» لمقاولي مشروع الاتحاد للقطارات

المصدر: (دبي - البيان)

قدّم بنك «إتش إس بي سي»، تسهيلات مهيكلة بقيمة 558 مليون دولار (2.049 مليار درهم)، للمقاولين الذين حصلوا على عقد مناقصة الأعمال الهندسية المدنية والإنشائية، لتمويل الحزمة «دي» للمرحلة الثانية من مشروع شركة الاتحاد للقطارات.

ففي ديسمبر الماضي، قامت الشركة بمنح عقد شراكة مستقل بين الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية «سي آر سي سي»، والشركة الإماراتية الوطنية للمشاريع والإنشاءات «إن بي سي».

وبدأت أعمال إنشاء مشروع خط السكة الحديدية. وتتضمن الحزمة «دي» من مشروع شركة الاتحاد للقطارات، إنشاء خط سكة حديدة بطول 145 كيلومتراً، يربط موانئ الفجيرة وخورفكان بشبكة السكة الحديدية التي تمر عبر كافة إمارات الدولة على حدود دبي مع الشارقة، لتفتح بذلك محطات ربط لها في كل من دبي وأبوظبي، وحدود دولة الإمارات مع السعودية.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات، رئيس الأعمال الدولية لـ «إتش إس بي سي» في الشرق الأوسط المحدود: «فخر للبنك أن يشارك مجدداً في تمويل أحد مشاريع البنية التحتية الضخمة لدولة الإمارات. ومن خلال تاريخه العريق، الذي يمتد لأكثر من 155 عاماً في آسيا، وإلى تاريخ وجوده في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعود إلى 1889، فهذا يجعل «إتش إس بي سي» شريكاً قوياً قادراً على الربط بين اثنين من أكثر الاقتصادات حيويةً في العالم».

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