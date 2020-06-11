«تاتا» لإدارة الأصول تؤسّس مكتبها الإقليمي في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، افتتاح المكتب الإقليمي الخاص بشركة «تاتا» لإدارة الأصول المحدودة في المركز المالي، التي تعدّ واحدة من شركات إدارة الأصول السبّاقة في الهند، وتتبع لمجموعة «تاتا»، وتبلغ إيراداتها 113 مليار دولار (2018 ـ 2019). وتعمل مجموعة «تاتا»، العالمية التي يناهز عمرها أكثر من 150 عاماً، في 6 قارات، بعدد موظفين يبلغ أكثر من 720 ألف موظف.

وبعد حصول «تاتا لإدارة الأصول» على ترخيصها من سلطة دبي للخدمات المالية، انضمت الشركة رسمياً إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي اعتباراً من أبريل 2020، حيث سيساهم تأسيس المكتب الجديد في تعزيز التفاعل مع المتعاملين وتطوير الأعمال.

ويرتكز نجاح الشركة على نهج العمل الذي تتبعه الشركة والقائم على القيم الهادفة إلى تأمين مستقبل مالي أفضل للمستثمرين، وتقديم جودة حياة أفضل لهم من خلال التميز في الأداء والخدمة وكسب ثقتهم. ويعد هذا نهجاً جاذباً في ظل التزام دبي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وتماشيه مع مساعي دبي الرامية لتصبح مركز الخدمات المالية الأكثر استدامة في المنطقة.

وتعمل «تاتا لإدارة الأصول»، من خلال صناديق الاستثمار المشتركة وخدمات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار البديلة وصناديق الاستثمار الخارجية. وتتمثل نقاط القوة الرئيسة للشركة ليس في أنظمتها وعملياتها المميزة فحسب، بل في جودة رأس المال الفكري الخاص بها. كما وتتميز بوجود إطار عمل معزّز لإدارة المخاطر مع ضوابط وأرصدة مدمجة. وتقوم الشركة بإدارة الأموال عبر نموذج استمرارية المخاطر المتكامل.

إضافة مميّزة

قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا الترحيب بشركة «تاتا» لإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمثّل تأسيس مكتبها وعلامتها التجارية العريقة في المركز المالي إضافة قيمة مميّزة. وستستفيد الشركة من المنظومة المالية التي يوفرها والبنى التحتية المرنة، بالإضافة إلى سهولة التواصل مع الأسواق العالمية والنظام التنظيمي المتقدم».

مكانة

وقال براتيت بوبي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة «تاتا» لإدارة الأصول المحدودة: «إن افتتاح مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي يرسّخ المكانة التي وصلت إليها دبي على مستوى المنطقة، والدور المحوري الذي تلعبه والمزايا الفريدة التي تقدمها للشركات التي تفتتح مكاتبها بها. ويمثل إنشاء مكاتبنا هنا خطوة رئيسة نحو توسعة شبكة أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل.

وتعدّ دولة الإمارات المكان الأنسب لنا نظراً للعلاقات التجارية التاريخية القوية التي تجمع بين دولتي الإمارات والهند، والتركيبة السكانية المناسبة، وتنوع المشهد الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، لذا نتطلع لتطوير فرص وشراكات اقتصادية جديدة لنقدم خدماتنا وقدراتنا الاستثمارية الهندية».

تطوّر

وقال هرمز بولسارا، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «تاتا» لإدارة الأصول: "يمثّل الافتتاح تطوراً مهماً للشركة، التي تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات المحلية والدولية في مجال إدارة الاستثمار. وتعتبر مجموعة «تاتا»، علامة تجارية معروفة في المنطقة. ويقدّم مركز دبي المالي العالمي بمنظومته المتقدمة للخدمات المالية، منصة مثالية لاستعراض قدراتنا وتعزيز علاقاتنا التجارية الرئيسة في جميع أنحاء المنطقة».

وسيرأس المكتب التمثيلي لـ«تاتا» لإدارة الأصول المحدودة في مركز دبي المالي العالمي، روهان جوشي، الذي تم تعيينه ممثلاً رئيساً للشركة في منطقة الشرق الأوسط. ويتمتع جوشي بخبرة تزيد على 10 سنوات في تقديم الخدمات المالية مع مجموعة «تاتا» وخارجها، وعبر عدة مناطق جغرافية.

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