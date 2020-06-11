«كريم» تعاود الانتعاش

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

بدأ نشاط «كريم» الشركة المتخصصة بتقديم خدمات التوصيل في التعافي، حيث بدأت الحكومات في الشرق الأوسط بتخفيف قيود التنقل، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس «كورونا».

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي للشركة لتلفزيون «بلومبيرغ»: إن الأعمال لا تزال منخفضة بنسبة 50 إلى 60 % عن العام الماضي لكنها تعافت من الركود بأكثر من 80 % في مارس وأبريل، مشيراً إلى أن الشركة بدأت تشهد انتعاشاً منذ أوائل مايو، حيث سجلت الأعمال نمواً ثنائي الرقم على أساس أسبوعي، وأن أعمال التوصيل في الشركة أصبحت «أكبر بكثير» خلال الأزمة.

واستبعد شيخة المزيد من التخفيضات الوظيفية بعد تخفيض عدد الموظفين

31 % في مايو الماضي، لافتاً إلى أن الشركة لم تكن مضطرة لزيادة رأس المال لأنه مدعوم بالكامل.

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