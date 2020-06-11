«أديبك» ينظم حواراً حول تعافي النفط

المصدر: (أبوظبي-البيان)

شاركت رايتشل زيمبا بصفتها خبير الاقتصاد والمخاطر السياسية ومؤسس «Ziemba Insights» في آخر حوار نظمه معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» عبر الإنترنت، وقالت خلال الحوار إن المؤشرات الأولى من الصين، صاحبة أولى الاقتصادات الكبرى خروجاً من أزمة جائحة كوفيد 19 التي نجم عنها إغلاق عام للبلاد، تتمثل في تعافي قطاع التصنيع بقدر أكبر من قطاع الاستهلاك وأن هذا النمط قد يتكرر في بلدان أخرى.

وقالت إن أزمة جائحة (كوفيد 19) وما أعقبها من أزمات حلت بقطاعي الاقتصاد والطاقة تمثل بالفعل أول ضربة يتلقاها المستهلك على مستوى العالم في حين كانت أزمة 2008 بمثابة ضربة موجهة بشكل أكبر للقطاع المالي وقطاع التصنيع. أما هذه المرة فقد انعكست الآية. والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه حالياً هو عن مدى السرعة التي سيعود بها الطلب الاستهلاكي لسابق عهده.

وأضافت أن حجم العمل في أسواق النفط والغاز قد لا يعود إلى سابق عهده ويقترب مما كان عليه بنهاية عام 2019 إلا بحلول عام 2021.

ومن المتوقع لحوارات أديبك 2020 أن تجتذب أكثر من 155 ألف مشارك من المهنيين العاملين في مجال الطاقة من 67 دولة، ويشمل هؤلاء كبار صناع القرار وقادة الفكر في هذا القطاع وما يربو على 2200 شركة عارضة و23 جناحاً وطنياً.

وينعقد حوار«أديبك» من 9 إلى 11 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

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