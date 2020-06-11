مكتب لـ«أورانج بيزنس سيرفيسز» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أورانج بيزنس سيرفيسز، شركة الخدمات الرقمية افتتاح ثاني مكتب لها في الإمارات تحت اسم «أورانج بيزنس سيرفيسز إنترناشونال أبوظبي».

ومن المقرر أن يعمل الفرع الجديد بالتعاون مع المقر الرئيسي الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والكائن في دبي، والذي يمثّل أيضاً مركزاً للابتكار ومركز التميز الإقليمي في مجال المدن الذكية. ويقدم المكتب الجديد في أبوظبي الدعم اللازم لكامل طيف الخدمات والحلول العالمية التي توفرها أورانج بيزنس سيرفيسز، وخاصة فيما يتعلق بمجال المدن الذكية، في إطار دعم رؤية أبوظبي 2030.

وتقدم أورانج بيزنس سيرفيسز حالياً دعمها لهيئات محلية من خلال برنامج ابتكار مشترك يهدف لتعزيز خدمات إدارة المدن الذكية ودعم الجهود المتواصلة للتحول الرقمي في اقتصاد أبوظبي. وكانت أورانج بيزنس سيرفيسز وبلدية أبوظبي أعلنتا في فبراير عن تطبيق جديد متقدّم يختص بالمحاكاة الافتراضية للمدن الذكية، يهدف لتحسين مستوى خدمات إدارة المدينة المقدمة في الإمارة. ويتيح التطبيق الجديد المتخصص، ويحمل اسم «IoT Cockpit» صوراً افتراضية من خلال واجهة مستخدم تفاعلية متطورة تتيح للجهات المختصّة بالمدينة مراقبة العناصر المختلفة للمدينة الذكية.

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