«النقد العربي» و«المركزي الأردني» ينظمان ورشة لإلحاق بنوك المملكة بمنصة «بنى»

المصدر: أبوظبي - وام

نظّم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الأردني اليوم، ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية بمنصة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق وذلك بمشاركة كبار المسؤولين من جميع البنوك في الأردن.

وناقشت الورشة عملية الحاق البنوك العاملة في الأردن بمنصة «بنى» وخطة العمل المقترحة، وتطرقت إلى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة.

واستعرض البنك المركزي الأردني خلال الورشة أهم مميزات المنصة في تطوير خدمات الدفع في المنطقة والخدمات التي تقدمها للبنوك في تعزيز دورها في دعم الاستثمارات والتجارة البينية والروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين للمملكة.

وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن شكره للدكتور زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني وزملائه في البنك على تعاونهم ودعمهم، متطلعاً لاستكمال إجراءات تضمين الدينار الأردني في منصة «بنى» للمدفوعات، واستكمال إجراءات تضمين بقية العملات العربية التي تم الإعلان عنها.

تأتي الورشة بعد إعلان تضمين الدينار الأردني في المنصة كإحدى العملات العربية التي سيتم استخدامها في تسوية المعملات المالية، وهي العملة العربية الثالثة من حيث الاستخدام في المعاملات المالية البينية بين الدول العربية بعد الدرهم الإماراتي والريال السعودي. وتعدّ الورشة الثانية من سلسلة ورش مخصصة لإلحاق البنوك في كل دولة من الدول العربية.

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