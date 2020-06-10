دبي تستضيف معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط نوفمبر المقبل

المصدر: وام

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر المقبل فعاليات معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط.

وقد أعلنت ميسي فرانكفوت الشرق الأوسط الجهة المنظمة للمعرض عن استكمال الاستعدادات لإطلاق النسخة الأولى من جوائز المعرض التي تحتفي بأبرز علامات العطور والتجميل في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة إلى جانب نخبة من أشهر الأسماء العالمية في القطاع ويشكل حفل التكريم إضافة جديدة لمنصة المعرض التجاري العالمي الأكبر في المنطقة والمتخصص بمنتجات التجميل والعافية.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال الأمسية الافتتاحية للمعرض حيث ستشهد الفعالية توزيع 15 جائزة ضمن 10 فئات لتكريم نخبة الأسماء ورواد الأعمال والعلامات التجارية في قطاعات الجمال والعطور على مستوى المنطقة.

وقالت إلين أوكونل مديرة معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط: نحرص على تسليط الضوء على أبرز الرواد والشركات والمنتجات وتكريم جهودهم التي تقود قطاع الجمال على المستوى المحلي والإقليمي حيث ستوجه هذه الجوائز أنظار العالم إلى المواهب المحلية ورؤيتهم الفريدة وابتكاراتهم في تقديم طيف متنوع من المنتجات المرتبطة بتراث المنطقة.

ورشّحت لجنة تحكيم الجوائز التي تضم مجموعة من الخبراء المستقلين وأخصائيي الجمال وصناعة العطور خمس علامات ضمن فئة أفضل موهبة محلية وتوزعت فئات الجوائز التي سيتم الكشف عنها خلال الحفل الافتتاحي بين أفضل حملة تسويقية وأفضل ابتكار للعام وأفضل منتج طبيعي وأفضل منتج مميز وأفضل صانع عطور للعام وأفضل نجم ناشئ للعام وأفضل ابتكار كلاسيكي للعام.

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