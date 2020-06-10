«حديث الخبراء» يؤكد جاذبية فرص الاستثمار بالعقارات السكنية في دبي

المصدر: دبي- البيان

نظمت سلسلة «حديث الخبراء»، التي تُقام تحت رعاية شركة «فالكُن سِتي أوف وندورز»، ندوة افتراضية ثالثة، لبحث فرص الاستثمار طويلة الأمد بقطاع العقارات السكنية.

وجمعت الندوة نخبة من خبراء ورواد القطاع العقاري، منهم الحارث الموسى نائب رئيس مجلس إدارة «فالكُن سِتي أوف وندورز»، ومهند الوادية المدير التنفيذي لشركة هاربور العقارية، وفراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة «إف. إي. إم. العقارية»، والباحث في الشؤون الاقتصادية جاسم البستكي، الذي يدير الندوة.

وقال الحارث الموسى: استفدنا من هذه الفرصة، لتعزيز مفهوم الاستثمارات الطويلة الأجل في العقارات السكنية، آخذين بعين الاعتبار، محافظة هذه الشريحة العقارية ضمن سوق دبي العقاري، على نمو مستقر، رغم التقلبات الاقتصادية العديدة. وهذا ما يشير إلى استمرارية جاذبية القطاع العقاري في الإمارة، وقيمة الاستثمار العالية في هذه القطاع، نظراً للعائدات العالية على الاستثمار، وعدم فرض الضريبة على العقار، والمواقع المميّزة، وتوافر الأسعار التنافسية.

وشكلت الندوة منصةً هامة لتبادل الطروحات والآراء بين الخبراء وروّاد القطاع، ووفرت للمتابعين فرصة للاستماع لتوصيات ونصائح أهل الاختصاص، بشأن كيفية إدارة الاستثمارات في الوحدات السكنية، وانتهاز الفرص التي تتيحها الأوضاع الراهنة.

وقال مهند الوادية: اكتسب سوق العقارات السكنية في دبي، سمعة عالمية، بسبب عوائده الإيجارية العالية، وحافظ السوق على وضعه، بسبب الدعم المستمر من حكومة دبي، التي أقرت قوانين جديدة للحفاظ على مرونة السوق العقاري، ومواصلة جذب المستثمرين. وتُعتبر العقارات السكنية مجالاً مثالياً للاستثمار من أجل المستقبل، خاصة في حال وجود محفظة سليمة للاستثمار الإيجاري، يمكنها توفير مصدر للدخل النقدي المنتظم.

وقال فراس المسدي: لا يزال الاستثمار العقاري، لا سيما ضمن القطاع السكني، يستقطب اهتماماً لافتاً في دبي. وتمثل المرحلة الراهنة، فرصة استثنائية لمشتري العقارات الراغبين في دخول السوق المحلية، في ظل انخفاض الأسعار، وتراجع معدل الفائدة والتسهيلات التمويلية المقدمة من البنوك لغاية 85 %.

ومع التوجهات العالمية السائدة، بات المستثمرون يدركون حالياً، الحاجة إلى الاستثمار في الأصول المضمونة والملموسة، التي تدر دخلاً ثابتاً، باعتبارها خياراً جديداً للاستثمار الآمن، شريطة أن تتم بالصورة الصحيحة.

وقال جاسم البستكي: نحن على ثقة من أن هذه الندوة، أتاحت للمتابعين تكوين فهم أعمق لخصائص السوق، وساعدتهم على اغتنام الفُرص المتاحة في القطاع العقاري، في ظل الأوضاع الراهنة، لا سيّما في دبي، حيث تتوافر العديد من الخيارات الاستثمارية الواعدة.

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