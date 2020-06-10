تحديث منتجات «مايكروسوفت» لإغلاق ثغرات أمنية خطيرة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن تحديثات أمنية لإصدارات ومنتجات «مايكروسوفت» لإغلاق ثغرات أمنية خطيرة.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في تحذير أمني، أمس، إن «مايكروسوفت» أصدرت التحديثات الأمنية لشهر يونيو، والتي أغلقت فيها ثغرات أمنية خطيرة في مجموعة من منتجاتها مثل نظام «ويندوز» وحزمة «أوفيس» ومتصفحي «إيدج» و«إنترنت إكسبلورر» وغيرها.

ونصح الفريق الوطني المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات بتثبيت التحديثات الأمنية الجديدة في أقرب وقت عبر «ويندوز ابديت» لتجنب التأثر بالثغرات.

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