"اقتصادية عجمان" تضبط زيوت محركات مقلدة بـ 20 مليون درهم

المصدر: وام

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالإمارة يقوم بإنتاج زيوت محركات سيارات مقلدة تحمل علامات تجارية لشركات عالمية وصادرت حوالي 100 ألف عبوه تصل قيمتها إلى 20 مليون درهم.

يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة في الرقابة على الأسواق والمنشآت الاقتصادية بهدف تعزيز الحماية التجارية وحماية المستهلك.

وقال عبد الله أحمد الحمراني، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة: إن الدائرة صادرت العبوات بعد عمليات البحث والتحري الميداني حيث تم مخالفة وإغلاق المصنع على الفور.

وأوضح أن الدائرة تبذل قصارى جهدها من أجل مكافحة الغش التجاري والاتجار في البضائع المغشوشة أو المقلدة، حيث تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية بشكل منتظم للحد من تلك الممارسات والتي من شأنها الاضرار بمصالح المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، كما تعرض المستهلكين للمخاطر في حال استخدام تلك المنتجات.

من جانبه أكد حسن علي الشحي، مدير قسم مكافحة الغش التجاري تعامل الدائرة بحزم مع ممارسات الاحتكار والغش التجاري لضمان توفير الاستقرار والحماية التجارية للمستثمرين، والتعاون الدائم مع أصحاب العلامات والوكالات التجارية لحماية حقوقهم.

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