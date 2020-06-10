تعرف على جدول رحلات ترانزيت «الاتحاد للطيران» عبر أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» أن الناقلة بدأت اعتباراً من اليوم تسيير رحلات ربط (ترانزيت) بين 20 مدينة في أوروبا وآسيا وأستراليا عبر أبوظبي، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد -19).

وأضاف المتحدث لــــ «البيان» أن الرحلات الجديدة تم الموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات والسلطات المعنية داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى انها ستسمح للمسافرين على الرحلات الخاصة بالسفر بسهولة عبر العاصمة. ولفت المتحدث إلى أن مواعيد الرحلات قد تخضع لتغييرات بناء على موافقات السلطات.

وأكد المتحدث استمرار الناقلة في تشغيل شبكة من الرحلات الخاصة من وإلى أبوظبي حتى نهاية 30 يونيو الجاري، فيما تعتزم تشغيل رحلات منتظمة إلى 42 وجهة حول العالم اعتباراً من مطلع يوليو.

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