24.4 مليار درهم تجارة الإمارات من الألمنيوم في 12 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وصلت قيمة تجارة دولة الإمارات من الألمنيوم ومصنوعاته إلى نحو 24.4 مليار درهم خلال العام الماضي، وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وبحسب البيانات، شكلت تجارة الألمنيوم 1.52% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال العام الماضي والبالغ قيمتها 1.6 تريليون درهم، إذ يعد الألمنيوم ضمن أكبر المنتجات التي تصدرها الإمارات بعد النفط والغاز، ويشكل مصدر إيرادات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.

وأوضحت البيانات أن صادرت الدولة من الألمنيوم وصلت إلى 19.89 مليار درهم في العام الماضي، فيما وصلت الواردات إلى 4.08 مليارات درهم، وإعادة التصدير 444.7 مليون درهم.

وتحافظ دولة الإمارات على موقعها العالمي بوصفها رابع مصنع للألمنيوم الأوليّ في العالم، وأكبر مصنع على مستوى الخليج العربي والمنطقة بشكل عام، نظراً لتاريخ الدولة العريق واستراتيجيتها طويلة المدى في هذه الصناعة الحيوية لا سيما بعد الخطوات الناجحة التي خطتها الدولة وتضمنت دمج شركتي الإمارات للألمنيوم "إيمال" ودبي للألمنيوم "دوبال"، تحت شركة جديدة مملوكة مناصفة للطرفين تسمى شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم".

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