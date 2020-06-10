مركز دبي التجاري العالمي نحو عودة النشاط مرة أخرى

المصدر: دبي – البيان

بينما يعود اقتصاد دبي للانفتاح مرة أخرى عقب ما شهده من ظروف استثنائية على خلفية جائحة فيروس كوفيد-19، بدأت سلطة مركز دبي التجاري العالمي جهودها لتسريع عودة نشاط قطاع الفعاليات، الذي يعد واحداً من القطاعات الرئيسية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بدبي.

وقد ركّزت أجندة الاجتماع الذي عقدته سلطة مركز دبي التجاري العالمي عن بُعد مع عدد من كبار منظمي الفعاليات العالميين، على إعداد خريطة طريق لتخطي الظروف الطارئة لجائحة فيروس كوفيد- 19، والاضطراب الاقتصادي الناتج عنها، وذلك لاستئناف عودة نشاط الفعاليات، واستضافة أجندة فعاليات تجارية متكاملة غنية المحتوى في دبي من قبل نظرائها العالميين.

كما ركّز الاجتماع على التدابير التي يجب اتّخاذها لضمان صحة وسلامة جميع الزوّار كأولوية قصوى، وغرس الشعور بالثقة في قدرة المدينة على استضافتهم دون المخاطرة بسلامتهم الشخصية.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، شددت السلطة على تطبيق معايير تنظيمية جديدة، وشجّعت على التعاون لضمان التبنّي الفعّال لأعلى البروتوكولات العالمية للسلامة والنظافة، فضلاً عن وضع التدابير الوقائية والاحترازية والتطبيق الصارم لها في جميع الفعاليات القادمة، بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن حكومة دبي.

وترأّس الاجتماع هلال المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بحضور: د. عبد السلام المدني، رئيس مجلس إدارة شركة إندكس القابضة، وجيف ديكنسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديلي ميل للفعاليات، وبيتر هال، الرئيس التنفيذي لشركة إنفورما في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وداوود الشيزاوى، رئيس مجموعة الاستراتيجى لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وشارك في الاجتماع أيضا ديفيد بيجولي، المدير العام لشركة ميدل إيست تيرابين، وسايمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، وفاسيل زيجالو، المدير العام لشركة ريد للمعارض- الشرق الأوسط؛ وتريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، وماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد روّاد صناعة الفعاليات خلال الإجتماع على أهمية هذا القطاع بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لدبي، وناقشوا المبادرات الإستراتيجية لتسريع استئناف الحالة الطبيعية لأجندة الفعاليات التجارية العالمية الضخمة ومعارض المستهلكين والمؤتمرات الدولية الكبرى. وقد سلّط الإجتماع الضوء على الدور المحوري لمركز دبي التجاري العالمي كمنصّة لتعزيز الثقة في الأعمال التجارية للمشاركين من القطاع، وتحفيز نموّ الأعمال التجارية الدولية، وتسريع خلق قيمة إقليمية للعارضين والوفود والمشترين والزوّار خاصة في الوقت الحالي الذي تسعى فيه الشركات بنشاط لدعم عودة أعمالها واستعادة حصتها في السوق، مع بدء عودة قطاع السفر العالمي للعمل من جديد.

وقال هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: "بناءً على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لإعادة فتح نشاط قطاع الأعمال التجارية، فإننا نستعد لاستئناف عمل قطاع الفعاليات قريباً في مركز دبي التجاري العالمي في النصف الثاني من العام الحالي".

وأشار المري إلى أن قطاع الفعاليات يُعدّ محوراً رئيسياً في اقتصاد دبي، ولذلك فنحن نعمل بقوة بهدف إعادة تسريع عودة الوتيرة الطبيعية للفعاليات التجارية، واضعين على رأس أولوياتنا سلامة زوّارنا وضمان تحقيق كل مشارك محلي أو دولي تجربة شاملة وآمنة. وعلى هذا النحو فإن مركز دبي التجاري العالمي يلتزم بتطوير وتنفيذ جميع البروتوكولات واعتماد أفضل المعايير الدولية للصحة والسلامة في كل فعالية يتم استضافتها في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسوف يعمل فريقنا بكل جهد على تصميمها بما يتوافق مع الخطوط الإرشادية الصارمة الصادرة عن حكومة دبي، حتى نتمكن من طمأنة جميع الزوار بتطبيقنا لكافة الضمانات الاحترازية والوقائية دون التأثير على تجربتهم عند مشاركتهم في أي فعالية تقام في المركز.

وأضاف: "من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في التكيّف مع التحدّي غير المسبوق لجائحة كوفيد- 19 في المستقبل القريب، ولا شك إن كل صناعة ستشهد تطوّراً للتأقلم مع هذا الواقع المتغيّر، بما في ذلك قطاع الفعاليات، ونحن نعتبر ذلك فرصة كبيرة لا سيّما وإن مركز دبي التجاري العالمي مدعوماً بالالتزام المستمر من شركائنا القدامى في هذه الصناعة على أتم الاستعداد ليس فقط للتغلّب على هذه الاضطرابات على المدى القريب، ولكن أيضاً لريادة نماذج جديدة من الابتكار لخلق القيمة لقطاع الفعاليات العالمي. ويسعدني أن أرى هذا التأييد المشترك من قبل زملائي في قطاع الفعاليات في دبي المشاركين في هذا الإجتماع ودعمهم لهذه الفرضية التي تتمحور حول المستقبل، وثقتهم الجماعية في قدرة دبي ومركز دبي التجاري العالمي على تمكين عودة صناعة الفعاليات بكل قوة، حتى نظهر معاً أقوى من خلال تقديم عائدٍ مستدامٍ على الاستثمار لهذه الصناعة، كما نعمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد"

وتابع المري: "كان مركز دبي التجاري العالمي وما زال المنصة الإقليمية الرائدة في التجارة على مدار الــ 40 عام الماضية، وسيظل في المقدّمة لريادة تحوّل الصناعة خلال هذه الفترة وما بعدها، ووبينما نتطلّع إلى المستقبل، فإننا نتعلّم التكيّف مع النمط الجديد من خلال مواجهة الديناميكيات والحقائق الاقتصادية المختلفة بشكل مباشر، وكذلك عبر التبني الناجح وتفعيل التدابير الإضافية لحماية صحة وسلامة المشاركين في الفعاليات، سواء من خلال تقديم وزيادة المبادرات التقنية بوجه خاص، أو بالاستمرار في تحديد رضا عملائنا وتجاربهم وتعزيزها كأولوية، أو من خلال رفع القيمة المستدامة لعروضنا".

واختتم المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، تعليقه قائلاً: "نتطلّع لاستضافة وتنظيم الفعاليات المقبلة والتي من المقرّر إقامتها في الربع الأخير من عام 2020 ونحن ممتنّون للدعم المتواصل لقيادتنا الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وثقته في قدرة قطاع الفعاليات والمعارض على إضافة قيمة اقتصادية لإمارة دبي، كما إننا ممتنّون كذلك للدعم المستمر لشركائنا الاستراتيجيين من القطاعات الحكومية والقطاعين العام والخاص، ونحن نعمل معاً على تعزيز سمعة دبي كمركز عالمي رائد ومؤثر للأعمال".

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