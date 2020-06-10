اقتصادية دبي: 99.5% نسبة التزام المستهلكين في دبي بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي خلال جلسة بعنوان "حوار السوق" التزام عالي من قبل المنشآت التجارية في دبي بالإجراءات الاحترازية.

وقال لوتاه: "سجلنا معدلات التزام بنسبة 99.5 % خلال الفترة الماضية حيث لم تردنا أي حالة عن عدم تعاون المستهلكين أو زوار المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية مما يعكس الالتزام الكامل من قبل المستهلكين".

وتابع: "منذ 12 مارس حتى الآن لم تتكرر المخالفات من قبل أي منشأة تجارية".

وذكر لوتاه أن عدم السماح بدخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً يشمل مراكز التسوق فقط.

وأوضح أنه يمكن لكبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً زيارة أي منشآة أو محل تجاري في دبي بشرط أن تتواجد خارج مراكز التسوق والمولات.

وقال لوتاه إنه في المرحلة الأولى لاستئناف الأنشطة تم منع سياسة الاستبدال والاسترجاع مع إغلاق غرف القياس ومن ثم مراجعة هذه الإجراءات ليتاح فتح غرف القياس والسماح بالاستبدال الآن.

وفيما يتعلق بالمطاعم قال لوتاه إن رواد المطاعم والمقاهي داخل أو خارج مراكز التسوق غير ملزمين بارتداء الكمامات أثناء تناول الطعام لكن مع الالتزام بالتباعد بين الطاولات.

ووفقا للوتاه، لم يتم السماح حتى الآن بإعادة فتح الفعاليات والندوات والمهرجانات مع التشجيع على التحول نحو الفعاليات الافتراضية.

وقال لوتاه: "يمكن للمكاتب والشركات العودة بنسبة 100% لكن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وهناك التزام يقارب 100% من قبل جميع المكاتب".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز