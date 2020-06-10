«فيتش» تثبّت التصنيف الائتماني لرأس الخيمة عند «إيه»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

ثبّتت وكالة التصنيف العالمية «فيتش»، أمس، التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند المستوى «إيه»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، تأكيداً لنجاح توجهات الإمارة لأكثر من عقد.

يأتي التصنيف الإيجابي مؤكداً القوة المالية التي تتمتع بها رأس الخيمة، مثل الاحتياطات المالية القوية وحجم الدين الحكومي المنخفض وحصة الفرد المرتفعة من إجمالي حجم الناتج المحلي.

ويعكس الحفاظ على التصنيف استقرار الإمارة، وصحة الإجراءات الحكومية المعتمدة فيها. كما يأتي تتويجاً لمساعي رأس الخيمة لمواصلة مسيرة نموها وتطوير قطاعاتها الحيوية وتعزيز علاقاتها بالهيئات والمنظمات الدولية. ما يوفّر بيئة مشجّعة وواعدة للمستثمرين والشركات في الإمارة، وفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في المستقبل. وتحرص حكومة رأس الخيمة على اعتماد سياسة التحوّط المالي التي ساهمت في مواصلة خفض نسبة الدين مقارنة بحجم الناتج المحلي.

وقد أثبتت هذه المقاربة فعاليتها خلال العقد الماضي مع استمرار الجهات الحكومية في الإمارة في العمل على تحسين عملية جمع البيانات، وإعداد الموازنات، والتخطيط المالي والإداري بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية والنزاهة وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد المالية.

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