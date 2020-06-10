230 مليون دولار أصول «إي إن بي دي ريت» الربعية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت «إي إن بي دي ريت»، أمس، نتائجها المالية للربع الأول، وبلغت قيمة أصولها 230 مليون دولار (0.92 للسهم الواحد)، بانخفاض 10.7%، مقارنةً بالعام الأسبق، وبلغت القيمة الإجمالية للمحفظة العقارية 410 ملايين، بتراجع 8.9%، وبلغت نسبة القروض إلى القيمة 44.2%.وكان الضغط التنازلي على التقييمات مدفوعاً بظروف السوق العقارية المتقلبة، التي تفاقمت بسبب جائحة «كورونا»، التي كان لها تأثير سلبي في التقييم بـ19.1 مليوناً. وظلّ الدخل والإشغال في المحفظة بحالة جيدة نسبياً.

واقترح مدير الصندوق تخفيض الرسوم بمقدار 20 نقطة أساس (13%) من إجمالي الرسوم الإدارية (بحد أقصى 25%)، مدة 6 شهور سارية حتى 31 ديسمبر المقبل، ووافق مجلس الإدارة واللجان التابعة له على خصم 13% من مكافآت الفترة نفسها.

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