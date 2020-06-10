«النقد العربي» يبحث تداعيات «الجائحة» على الشمول المالي

المصدر: (أبوظبي - وام)

ناقش صندوق النقد العربي، أمس، خلال الاجتماع الاستثنائي الرابع عن بُعد، تداعيات جائحة «كورونا» على الخدمات المالية والشمول المالي.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن مواصلة عقد الاجتماعات الاستثنائية يأتي لتأكيد تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، باعتباره من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وما يمكن أن يساهم فيه لتعزيز قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات والتحضير لمرحلة التعافي بعد الأزمة. وأكد الاهتمام المتزايد لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل، والدور الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات في موضوعات الشمول المالي المختلفة.

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