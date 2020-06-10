«دريك آند سكل» تعود للربحية ومفاوضات الديون تتقدّم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، أمس، نتائجها المالية 2019، رابحةً 262 مليون درهم، مقابل 5.092 مليارات خسائر للفترة المقابلة نفسها.

وسجّلت الشركة 681 مليوناً إيرادات، مقابل 798 مليوناً في 2018، مدعومةً بإيرادات المشروعات المستقبلية عند 625 مليوناً، و309 ملايين من المشروعات المشتركة، مدفوعةً بعملياتها التشغيلية الجارية في الإمارات وألمانيا والجزائر والكويت والعراق.وبلغ إجمالي الربح 8 ملايين، مقابل خسائر 952 مليوناً في 2018، وبلغت أرباح العمليات المستمرة 234 مليوناً، مقابل خسائر 4.93 مليارات، وانخفاض قيمة العجز في حقوق الملكية من 4.748 مليارات في 2018، إلى 3.987 مليارات في 2019.

معالجة

وقال شفيق عبدالحميد، رئيس مجلس الإدارة: «عمل الفريق الإداري العام الماضي على معالجة تحديات الخسائر الهائلة في 2018، والتصدي للعبء الذي خلفته الإدارة السابقة. ووصلنا لمراحل متقدّمة في إعادة الهيكلة المالية مع البنوك القيادية، وبذلنا جهوداً حقيقية للتواصل مع جميع الدائنين التجاريين قبل الانتهاء من إعادة الهيكلة، التي تحتاج لدعم جميع الأطراف. وبمجرد اكتمال خطة إعادة الهيكلة، ستكون الشركة في وضعية تسمح لها باستعادة مكانتها كشركة مقاولات دولية في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية تعود بالربح على المساهمين».

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