دبي ترسم خريطة التأقلم مع حقائق السياحة

المصدر: دبي ـ أ ف ب

يقدم موظف في أحد المطاعم الراقية في دبي الخدمة للزبائن وقد وضع كمامة وقفازات من ضمن إجراءات الحماية من فيروس «كورونا» المستجد، حيث تم ترك مسافة مترين بين طاولات المطعم الواقع في إحدى ناطحات السحاب.

ومع تخفيف الإجراءات الهادفة لوقف تفشي وباء (كوفيد 19) في دبي، يستعد قطاع السياحة فيها للانطلاق من جديد.

وينصح خبراء في قطاع الضيافة أنه يتعيّن إعادة ترتيب الأولويات في هذه الخدمات في الوقت الحالي، من موائد الإفطار الكبيرة إلى برك السباحة، بينما لا يزال خطر الفيروس موجوداً.

ومنذ أسابيع، ترسم دبي عودتها التدريجية إلى موقعها الاعتيادي على خريطة السياحة العالمية كواحدة من أكثر المدن زيارة.

وقد اختارت بعض المطاعم تسريع العودة إلى فترة ما قبل أزمة الفيروس عبر استخدام أداوت المائدة الاعتيادية والأكواب الزجاجية. وترى كارين يونغ من معهد «أمريكان إنتربرايز» إن المعايير العالمية المرتبطة بالسفر والرفاهية والترفيه يجب أن تتغير، متوقّعة أن تكون هناك نزعة نحو المزيد من الخصوصية والتجارب الفردية في مجال البيع بالتجزئة والضيافة.

وأوضحت «أنه وقت مناسب لاستكشاف تجارب جديدة مع الزبائن. فالمطاعم والنوادي المزدحمة قد تكون خارج المعادلة حالياً، بينما يتواجد الطهاة المتخصّصون في المنازل وكذلك الخبراء في مجال التسوق». وشدّدت على أن «مسار التعافي يجب أن يشمل بعض التجديد».

وقبل أسبوع، أعلنت دبي السماح بعمل المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 100% في إطار تخفيف القيود التي فرضت لوقف تفشي فيروس «كورونا» المستجد، لكن وضع الكمامات لا يزال إجبارياً بينما يمنع دخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً وتتجاوز 60 عاماً المراكز التجارية والمقاصد الترفيهية والنوادي الرياضية.

وتدفّق العديد من السكان على الشواطئ وتناولوا الطعام في المطاعم وزاروا مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدما أعلنت دبي عن السماح بفتح مراكز التسوق بكامل طاقتها. وعادت المياه إلى نافورة دبي، إحدى أشهر مناطق جذب السياح في المدينة، لتتأرجح على وقع الموسيقى في محيط برج خليفة. وفي تسجيل مصور، قالت هيئة السياحة إن الوعد بعودة الأمور إلى طبيعتها سيتحقق قريباً، مضيفة «قلنا إننا نحتاج إلى لحظة لنعود، وسنحتاج إلى لحظة أخرى».

وتمثّل السياحة شريان حياة لاقتصاد الإمارة منذ أكثر من عقدين. وقد استقبلت أكثر من 16 مليون سائح العام الماضي، وكانت تستهدف 20 مليون سائح هذا العام قبل أن يعرقل الوباء حركة السفر حول العالم. وفي المراكز التجارية، تتّجه المتاجر نحو اعتماد نموذج عدم الملامسة. وكانت الفنادق من جهتها أعادت فتح أبوابها ولو بشكل جزئي قبل عطلة عيد الفطر في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، معلنة عن عروض للمقيمين في دبي بهدف التعويض عن غياب السياح الأجانب.

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