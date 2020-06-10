«ستاندرد تشارترد» يعيّن رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية للمنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك ستاندرد تشارترد، أمس، تعيين سوبراديب موهانتي رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، ويتمتع سوبراديب بخبرات دولية متنوعة في القطاع المصرفي تزيد على 19 عاماً.

شغل سوبراديب أخيراً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الهند، حيث اضطلع بدور مهم في قيادة عمليات التحوّل الاستراتيجي والأداء، كما تولى قبل ذلك منصب الرئيس المالي العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، ومقره في سنغافورة، حيث إنه لعب دوراً محورياً في دفع عمليات وجهود التحول العالمي واسع النطاق للخدمات المصرفية للأفراد في البنك.

وقال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك في أفريقيا والشرق الأوسط: «يسعدنا الترحيب بسوبراديب في فريق إدارة منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لبنك ستاندرد تشارترد، حيث نعول على خبرته التجارية والإدارية لإكمال فريقنا لا سيما في ظل نمو أعمالنا على الصعيد الإقليمي.

وأنا على ثقة بقدرة سوبرانديب على لعب دور مهم في تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية، ونتطلع للعمل معه على ترسيخ مكانتنا كوننا بنكاً دولياً رائداً في المنطقة، انطلاقاً من خبراته الواسعة في القطاع المصرفي ومعرفته الشاملة بالديناميكية المتغيرة للأسواق».

وقبل انضمامه إلى ستاندرد تشارترد، شغل سوبراديب مناصب عليا في «جيه بي مورغان» في آسيا، وقبل ذلك في «أمريكان إكسبرس»، في مجالات الاستراتيجية والتمويل وتحوّل الأعمال، عبر مجموعة متنوعة من الأسواق.

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