مؤشر مديري المشتريات: اقتصاد دبي يتعافى

المصدر: دبي - سيد صالح

بدأ اقتصاد دبي بالتعافي الفعلي من تداعيات وباء «كورونا» المستجد، بظهور علامات بدء التحسن بعد نحو 3 أشهر من الجائحة.

حيث عكس استبيان مؤشر مديري المشتريات أبرز أدوات رصد حركة الاقتصاد غير النفطي، الاتجاه نحو الصعود مرة ثانية. وأظهرت نتائج المؤشر عن مايو الماضي، الذي أصدرته أمس شركة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية للأبحاث الاقتصادية، بلوغ مؤشر مايو 46 درجة، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بالمقارنة مع مؤشر أبريل الذي بلغ 41.7 درجة.

وبرغم أن مؤشر مايو لا يزال دون 50 درجة، والتي تمثل الحد الفاصل بين الانكماش والنمو الاقتصادي، إلا أن ارتفاعه الواضح بالمقارنة مع مؤشر أبريل يعكس حقيقة أن اقتصاد دبي بدأ بالفعل يتعافى من التداعيات التي أثرت على الاقتصاد العالمي برمته وفقاً لما أكدته وكالة «بلومبيرغ». ورصد تقرير للوكالة علامات أخرى للتحسن، تمثلت في القرارات التي أعلنت عنها حكومة دبي تباعاً منذ الشهر الماضي بُغيَة الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها سابقاً على الحركة، في إطار جهود احتواء الجائحة.

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