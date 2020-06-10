5 فئات تستفيد من مبادرة استرداد 20 % من الإيجار في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أطلقت حكومة أبوظبي أمس مبادرة جديدة لدعم قطاعات السياحة والترفيه والمطاعم عبر تحملها 20% من قيمة إيجارات منشآت هذه القطاعات.

ودعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كافة المستأجرين المتضررين في هذه القطاعات إلى المسارعة إلى تقديم طلبات استرداد 20% من قيمة إيجار منشآتهم عبر صفحة أنشأتها على موقعها على شبكة الإنترنت www.added.gov.ae.

وأكدت الدائرة أن حكومة أبوظبي أولت اهتماماً خاصاً لنشاط السياحة والترفيه والمطاعم في مبادراتها للحزم الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص باعتبارها الأكثر تضرراً بسبب إجراءات الحجر الوطني والتدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس المستجد فضلاً عن أنها من القطاعات الأكثر أهمية للمستهلكين وأفراد المجتمع.

وشددت أن حكومة أبوظبي تكفلت بسداد 20% من قيمة إيجارات منشآت هذه القطاعات مشيرة إلى أن مبادرة الاسترداد تشمل 5 أنواع من الوحدات المؤجرة أولها الوحدات المؤجرة للمطاعم والمقاهي والكافيتريات وبيع الوجبات الجاهزة وأيضاً كافة الوحدات العقارية المؤجرة للمنشآت التي تمارس أنشطة الترفيه أينما وجدت وثالثاً كافة العقارات المؤجرة للمنشآت السياحية والترفيهية والمنتجعات الصحراوية والعزب السياحية إضافة إلى الوحدات العقارية المؤجرة للمنشآت التي تمارس أنشطة الترفيه أما الخامسة فهي العقارات المؤجرة للمنشآت السياحية والترفيهية.

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