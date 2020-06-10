«بوينج»: التقنيات تقود صناعة السفر الآمن مستقبلاً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكد جيم هاس، مدير تسويق المنتجات في «بوينج للطائرات التجارية» أن التقنيات الحديثة ستلعب دوراً كبيراً في تعزيز السفر الآمن خلال الفترة المقبلة مع بداية استئناف شركات الطيران عملياتها تدريجياً.

وأضاف هاس خلال لقاء صحفي افتراضي نظمته الشركة أمس لتسليط الضوء على مبادرة السفر الآمن التي أطلقتها الشركة في وقت سابق إن بوينج ملتزمة ضمان صحة المسافرين وطاقم الطائرة. وهي تعمل مع العديد من الشركاء من أجل تحسين إجراءات النظافة في الطائرات، وتطوير معايير أساسية مشتركة على مستوى النظام الأمر الذي من شأنه أن يوفّر تجربة آمنة للسفر على متن الطائرة.

وقال هاس إن بوينج تعمل على تقييم مجموعة من التقنيات الجديدة التي من شأنها تعزيز معايير السلامة ويشمل ذلك أنظمة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، والطلاء المضاد للميكروبات والفيروسات على الأسطح كثيرة الاستخدام.

مشيراً إلى أن نظام تنقية الهواء المتوافر في جميع طائرات بوينج، والذي يتضمّن مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA)، يلتقط أكثر من 99.9 % + من الجسيمات المحتمل وجودها. وتتم عملية إعادة التدوير هذه من 20 إلى 30 مرة في الساعة، أو مرة كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

وأضاف إن السفر الداخلي سيكون أسرع تعافياً نظراً لوجود قيود محدودة على هذا النوع من الرحلات مقارنة بالرحلات الدولية ذات المسافات البعيدة مشيراً إلى أنه لا يوجد حاجة إلى التباعد الجسدي على الطائرات وخاصة في حال اعتماد طبقات متعددة من الحماة لتقليل مخاطر انتقال الفيروس، بما في ذلك ضمان عدم صعود المرضى وتطهير كامل المقصورة قبل دخول المسافرين واستخدام أحدث التقنيات للتقليل من انتقال الفيروسات.

وقال إن مبادرة السفر الآمن تركز على تحديد مواد التطهير والتعقيم التي يمكن استخدامها في المقصورة وقمرة القيادة، لافتاً إلى أن الإجراءات والتدابير، ومنها التنظيف والتعقيم وقياس درجات الحرارة واستخدام أقنعة الوجه، ودعم استخدام الأنظمة المثبتة كفاءتها للمساعدة على الحفاظ على نظافة المقصورة تعزز معايير السفر الآمن.

ويعمل فريق مبادرة السفر «الآمن» جنباً إلى جنب مع شركات الطيران والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة في قطاع الصناعة وخبراء الأمراض السارية والمعدية والمتخصصين في السلوكات لوضع توصيات خاصة بمعايير السلامة لاتباعها على مستوى القطاع. كما يقدم الفريق المشورة لشركات الطيران حول مواد التعقيم الصالحة للاستخدام في المقصورة وقمرة القيادة، ويقوم باختبار وتجربة مواد تعقيم أخرى.

وقال ديفيد كالهون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بوينج: في الوقت الذي نشهد فيه إعادة فتح الرحلات الجوية تدريجياً وتخفيف القيود المفروضة حول العالم، تبقى صحة وسلامة فرقنا، إضافة إلى سلامة ركاب الطائرة في مقدمة أولوياتنا. ومن شأن هذه الجهود أن تساهم في ضمان سلامة الطيران في الوقت الحالي ومستقبلاً.

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