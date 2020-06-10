طيران الإمارات إلى كابول.. ورحلات المسافرين ترتفع إلى 30 مدينة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت طيران الإمارات، أمس، عن ارتفاع عدد الوجهات المعروضة أمام المسافرين إلى 30 مدينة حول العالم.

وأضافت الناقلة أن ذلك يأتي بعد أن تلقت الموافقات اللازمة لنقل ركاب على رحلاتها إلى العاصمة الأفغانية كابول من 25 يونيو الجاري، وإضافة إلى كابول، يتوافر عبر الموقع الشبكي لطيران الإمارات وعن طريق وكلاء السفر إمكان الحجز للسفر بين دبي والوجهات التالية: البحرين، لندن هيثرو، مانشستر، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، شيكاغو، تورنتو، سيول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونج كونج، بيرث، بريسبن سيدني، ملبورن ومانيلا.

وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات أيضاً الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأمريكتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

كما بدأت طيران الإمارات من 8 يونيو أيضاً توفير رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام أباد للمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أو في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

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