مركبات ذاتية القيادة لنقل الحاويات في جبل علي

المصدر: دبي - البيان

وقعت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، مع شركة ديجي ورلد، مزود حلول تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، اتفاقية تعاون لتزويد ميناء جبل علي بأسطول من المركبات الثقيلة المزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية، التي تستخدم في نقل وتحميل الحاويات داخل الميناء، متضمنة جميع عمليات الأتمتة وتطوير حلول الاتصالات والتكاملات التقنية المطلوبة للبنية التحتية الحالية للميناء.

وبهذا التعاون تعزز الشركة دورها القيادي السباق والمحوري كممكن رائد للتجارة من خلال تبني تقنيات المركبات ذاتية القيادة والتكنولوجيا ذات الصلة في عملياتها التشغيلية، والتي تدعم مبادراتها واستراتيجياتها لإدخال الأتمتة وأحدث التقنيات كمعيار عالمي جديد لعمليات الموانئ التقليدية وسلاسل التوريد وتمكين مستقبل التجارة.

ينص العقد الموقع بين الطرفين على أن ديجي ورلد سوف تدمج تقنيات المركبات ذاتية القيادة في الأسطول الحالي على مراحل متعددة بهدف زيادة ورفع الكفاءة والإنتاجية للميناء وتقليل حجم الأسطول المستخدم حالياً بصورة عامة في نفس الوقت.

توظيف التقنيات

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: نعمل على توظيف التقنيات المتطورة، بما فيها الروبوتات، والأتمتة، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وتقنيات الواقع الافتراضي، والأمن الإلكتروني لتعزيز قدراتنا والحفاظ على كفاءتنا.

وبصفتنا ممكن التجارة الرائد، فقد عززت التكنولوجيا من قدراتنا على تقديم خدمات اقتصادية أساسية في الأوقات التي تحتاجها الإمارات، وسوف تستمر التكنولوجيا الرقمية في دفع عجلة التجارة الذكية للشركة، وستمكننا من خلق مستقبل أفضل للجميع.

وقال بلال الزعبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديجي ورلد: نحن فخورون بالثقة التي منحت لنا من قبل موانئ دبي باعتبارها من أبرز مشغلي الموانئ العالمية وداعمي التجارة الذكية عالمياً للعمل تحت مظلتهم بهدف تطوير حلول التكنولوجيا المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتكنولوجيا النقل الذاتي. حيث إننا نتبع القيادة والتوجه الحكيم في موانئ دبي العالمية ودبي، لتكون أحد أبرز الموانئ الذكية المتقدمة تقنياً كما هو الحال في عالمية مدينة دبي وريادتها الدائمة.

لقد قمنا باستثمارات قصوى للجهود والموارد والعقول وطبقنا أفضل الممارسات وقمنا بالاستغلال الأمثل للوقت في السنتين الماضيتين لتطوير هذه التكنولوجيا والتطبيقات الخاصة بها وجعلها مناسبة للمتطلبات التشغيلية وفقاً لأفضل المعايير القياسية العالمية، ونتطلع دوماً إلى توسيع عملياتنا محليا وعالميا، بفضل الدعم الكبير الذي نتلقاه من موانئ دبي العالمية وحكومة دبي والدولة على السواء.

تجارب سابقة

وأظهرت التجارب السابقة التي تم إنجازها لهذه التقنية الجديدة أنها ناجحة وفعالة وقادرة على إطلاق إمكانيات جديدة لعمليات الأتمتة في الموانئ، لما لها من فوائد وميزات تنافسية اقتصادية للعمليات التشغيلية لمحطات الحاويات في الموانئ باستغلال البنية التحتية الحالية مع الاستخدام المكثف لحلول أنظمة البرمجيات الجديدة المستندة على الذكاء الاصطناعي.

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