حجوزات السفر ترتفع في يوليو بتوقع فتح الأجواء

المصدر: دبي، أبوظبي- لؤي عبد الله، رامي سميح

أكد مديرو وكالات سفر وشركات سياحية ومواقع حجز إلكتروني أن حركة الحجوزات على السفر تشهد نمواً تصاعدياً ابتداء من الأول من يوليو في ظل التوقعات بفتح الأجواء وعودة رحلات الطيران إلى نشاطها السابق، وهو الأمر الذي يتزامن مع العطل المدرسية في الإمارات ومعظم دول المنطقة.

وقالت مصادر استطلعت «البيان» آراءهم، إن معظم الحجوزات خلال الفترة الحالية هي للعائلات الوافدة التي ترغب بزيارة بلدانها الأصلية أما حجوزات المواطنين فقد تركزت على وجهات منتقاة في أوروبا، مشيرين الى أن هناك حالة كبيرة من الترقب وانتظار الإعلان عن افتتاح المزيد من الوجهات خلال الفترة المقبلة في ظل وجود توجه عالمي بتخفيف الإجراءات الاحترازية بالسفر والسياحة.

وأضافت المصادر أن الحجوزات بالنسبة للمواطنين تركز بالدرجة الأولى على الوجهات الأوروبية ووجهات أوروبا الشرقية مع وجود تراجع كبير في حجوزات السفر على الوجهات الآسيوية، حيث باتت أخبار فيروس كورونا المستجد تلعب دوراً مهماً في تحديد الخارطة السياحية بالنسبة للكثيرين.

بينما فضلت بعض العائلات قضاء برامجها السياحية في الإمارات، لا سيما مع توفر وتنوع البرامج السياحية بالإضافة الى قوة الإجراءات الاحترازية والتدابير الطبية التي توفرها مختلف الفنادق والمرافق السياحية.

وأوضحت المصادر أن هناك عوامل جديدة بدأت تلعب دوراً مهماً في تحديد الوجهة السياحية منها الإجراءات التي تتبعها الدول بالنسبة للقادمين من الخارج، وهل هناك حجر صحي، أم لا، بالإضافة الى مستوى المعايير والتدابير الصحية المطبقة بالمرافق السياحية.

حركة السفر

وقال سعيد العابدي، رئيس مجموعة العابدي القابضة، إن هناك ارتفاعاً في نسبة الحجوزات تبدأ من شهر يوليو وسط ترقب وزخم كبير من التساؤلات حول مصير حركة السفر خلال الفترة المقبلة وهل سيتم فتح الأجواء واستئناف حركة الطيران أم سيتم التأجيل إلى موعد لاحق.

وأشار العابدي الى أن الإقبال الكبير على الحجوزات من قبل العائلات الوافدة التي ترغب بزيادة بلدانها الأصلية أو تلك التي انتهت من أعمالها وترغب في العودة وهناك فئة اخرى من الحجوزات للمواطنين الذي يرغبون في الترفيه عن أنفسهم بعد أسابيع من الحجر، حيث تركزت خيارات هذه الفئة على وجهات أوروبا الغربية بشكل أساسي وأوروبا الشرقية بالإضافة الى أمريكا.

وتوقع العابدي ارتفاع الطلب على السفر بشكل كبير جدا بعد الإعلان عن فتح الأجواء مشيرا الى أن السوق المحلي سيحظى بحصة أكبر من الحركة السياحية خلال العام الجاري في ظل تقديمه لمنتجات وبرامج متنوعة بالإضافة إلى التزامه الدقيق بالإجراءات والتدابير الصحية.

حجوزات

قال ‎ مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: «مع تخفيف إجراءات الحجر وفتح بعض الدول أبوابها للمسافرين، نشهد زيادة في الطلب على حجوزات تذاكر الطيران خصوصا في بداية شهر يوليو، حيث وصل عدد عمليات البحث عن الحجوزات في الإمارات الى نحو 30 ألف استحوذت مصر على 26% تليها الهند ثم الأردن».

وقال إن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول تساهم في تعزيز ثقة المسافرين بالسفر إلى الخارج.

وجهات

وقال عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير في شركة «نيرفانا» للسفر والسياحة، إن هناك إقبالاً كبيراً على حجوزات رحلات السفر اعتباراً من مطلع يوليو مع قرب فتح الأجواء في مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى أن الإقبال زاد أيضا بعد إعلان دولة الإمارات أخيراً عن استئناف رحلات الترانزيت.

وأضاف العلي أن الإقبال على الحجوزات يختلف من وجهة إلى أخرى على حسب الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من تفشي الفيروس، مشيراً إلى أن أغلب الحجوزات تكون لأسباب عودة الأفراد لأوطانهم أو زيارات للأهل بعد فترة من توقف رحلات الطيران دامت لنحو 3 أشهر.

وتوقع العلي ارتفاع وتيرة الحجوزات في الأيام القادمة على أن تزيد بنحو كبير بعد الإعلان رسمياً عن فتح الأجواء مجدداً في ظل تعطش الجميع للسفر والسياحة، موضحاً أن الطلب سيزيد بشكل كبير من منتصف يوليو مع اتضاح الرؤية بشكل أكبر وسيكون التركيز على الوجهات الأكثر أماناً والأكثر التزاماً بالإجراءات الاحترازية.

وقال سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريميير» للسفر والسياحة، أن الطلب على حجوزات رحلات الطيران سيرتفع تدريجياً وسيكون هناك طلب متزايد مع اتضاح الرؤية وبعد مرور فترة زمنية.

وأضاف الدرمكي انه من السابق لأوانه التوقع بأرقام ونسب محددة للحجوزات أو إعطاء تقديرات لحركة نمو السفر، مؤكداً على أن استئناف دولة الإمارات لرحلات الترانزيت يعد خطوة إيجابية تبشر بقرب عودة رحلات الطيران المنتظمة.

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