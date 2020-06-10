واثقون بعودة الروح التجارية والسياحية إلى دبي

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

أشاد رجل الأعمال الإماراتي عبد الرحيم الزرعوني رئيس مجموعة «الزرعوني التجارية» في الإمارات، بجهود دولة الإمارات لإنعاش الاقتصاد المحلي، وجهود حكومة دبي لتخفيف الضغوط الكبيرة عن التجار ورجال الأعمال وكافة المؤسسات والهيئات التجارية والمالية في الدولة إزاء التداعيات التي خلفها انتشار فيروس «كورونا» المستجد حول العالم المعروف بـ«كوفيد 19».

والتي كان آخرها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بفتح أنشطة وشركات دبي التجارية بنسبة 100 %، وهو القرار الذي نثق أنه سيعيد الروح من جديد إلى تجارة وسياحة دبي.

وأضاف الزرعوني: منذ اليوم الأول لانتشار هذا الفيروس القاتل تنبهت حكومة دبي لهذا الخطر بكل تداعياته الصحية والاقتصادية، وعلى الفور بدأت في إعداد العدة والتحضير لمواجهته بالصورة المطلوبة التي تخفف من وطأته على كل الصعد.

وذكر: ساهمت كل التسهيلات والحوافز التي وفرتها حكومة دبي لقطاع الأعمال بالدولة والمجتمع بشكل عام في الحد من خطورة هذا المرض وكل تداعياته، وساهم أيضاً في تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش الأسواق نسبياً، وذلك وسط إجراءات الحيطة والحذر التي تتبعها كافة الجهات الرسمية من اجل الحد والسيطرة على جائحة كورونا. وأضاف الزرعوني:

هذا ما عودتنا عليه حكومة دبي دائما بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة.

وأضاف كلنا ثقة في نجاح كل هذه الخطوات والمبادرات في الحد من آثار هذه الأزمة، وكلنا ثقة أيضاً في كافة المؤسسات والهيئات وكافة المواطنين والمقيمين في توخي الحذر والحرص على اجتياز محنة هذه الجائحة والعبور منها إلى بر الأمان بما يعود بالفائدة على الجميع.

تدابير السلامة

وذكر الزرعوني أن الخطوات والمبادرات التي اتخذتها حكومة دبي للتصدي للجائحة وآثارها جعل من دبي نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في التعامل مع الجائحة.

وقال: إنها مسألة وقت لتعود الحياة لطبيعتها في ظل التزام الجميع بالحيطة والحذر والعمل بتدابير السلامة التي تطالب بها الدولة.

وأكمل أن ثقة القيادة الرشيدة بالمجتمع المحلي كبيرة، وعلى الجميع أن يترجم هذه الثقة إلى نجاح وعبور المرحلة الحالية إلى مرحلة جديدة أكثر إشراقاً ونجاحاً.

وتوقع الزرعوني عودة تدريجية لتعافي الأسواق العالمية بمجرد إنتاج لقاح واكتشاف دواء ناجع ضد فيروس (كوفيد 19)، كما توقع عودة دبي إلى رونقها كعاصمة للاقتصاد العالمي كعهدها دائماً بفضل تميزها التجاري والسياحي، وبفضل القيادة الناجحة للقائمين عليها.

فرص إكسبو

وأكد رئيس مجموعة الزرعوني التجارية أن تأجيل إقامة معرض إكسبو العالمي إلى العام المقبل جاء لمصلحة المعرض نفسه، ولكبرى الشركات العالمية، ولضمان نجاحه وخروجه بالمستوى المتوقع له عالمياً، وأن قرار التأجيل جاء معبراً خير تعبير عن تضامن المجموعة الدولية مع دبي، وتأكيداً على التزامها بإحدى قيمها الجوهرية، وهي إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الزوار وكل الأفراد الرائعين الذين يعملون على ضمان نجاح الحدث الدولي فيما يتحد العالم كله لتخطي التحديات الراهنة.

ويذكر أن مجموعة الزرعوني من جانبها كانت قامت بدعم التجار والمستأجرين لديها في مركزي «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا» التجاريين، وذلك بإعفائهم من إيجارات ثلاثة أشهر، بما تُقَّدر قيمته الإيجارية الإجمالية عن تلك الفترة بحوالي 25 مليون درهم.

وجاءت هذه المبادرة في إطار برنامج الدعم والمساعدة الذي أطلقته المجموعة للتخفيف من الأعباء المالية التي يواجهها تجار التجزئة ممن تأثروا بالتداعيات المصاحبة لانتشار فيروس «كورونا» على مستوى العالم.

وكانت المبادرة لاقت استحسان ورضا الجميع من التجار وأصحاب المحال التجارية في المركزين التجاريين واعتبروها خطوة مكملة وداعمة تضاف إلى كل الجهود والإجراءات والحوافز التي قدمتها حكومة دبي من اجل الوقوف مع التجار وإنقاذ السوق المحلي، وحتى يكونوا مستعدين لاستئناف نشاطهم التجاري بكل قوة عقب تجاوز هذه المرحلة الصعبة المؤقتة التي ألقت بظلالها على اقتصاد العالم أجمع.

وكانت مجموعة الزرعوني أعلنت على لسان رئيسها وقوفها المستمر إلى جانب شركائها حتى يتمكنوا من التعافي بسرعة بمجرد انتهاء هذه المرحلة المؤقتة. كما سنواصل مساندة الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية قطاع التجزئة، بما يمثله من أهمية كإحدى الركائز الأساسية لاقتصاد دبي.

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