58926 حملة تفتيشية تحدّ من ارتفاع أسعار السلع بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

حدت الجولات التفتيشية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بنهاية مايو الماضي.

ووفقاً لأحدث إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الحملات التفتيشية للدائرة بالأسواق خلال الفترة من 30 مارس إلى 27 مايو الماضي أي على مدار 58 يوما نحو 58 ألفا و926 حملة تفتيشية، أسفرت عن إصدار 775 قرارا منها 23 قرار إغلاق و135 قرار مخالفة و617 قرار إنذار. وكشف تقرير أصدره مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية في أبوظبي 0.4% بنهاية الأسبوع الأول من يونيو مقارنة بالأسبوع الرابع من مايو.

فيما بلغت نسبة الارتفاع 5.9% مقارنة بشهر فبراير. وشهدت أسعار السلع في أبوظبي ارتفاعا خلال مارس الماضي بعد أن استغل عديد من التجار تأثيرات فيروس كورونا على الأسواق، إلا أن التحرك السريع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حد من ارتفاع أسعار السلع.

وقارن تقرير مركز الإحصاء الصادر أمس، أسعار السلع خلال 3 فترات شملت الأسبوع الأول من يونيو الجاري والأسبوع الأخير من مايو، إضافة إلى شهر فبراير الماضي. واعتمد التقرير على رصد أسعار 332 سلعة منها 294 سلعة غذائية و38 صنفا للسلع غير الغذائية و18 صنفا للمطهرات والصابون و5 أصناف لمنظفات غسيل الملابس بأنواعها و4 أصناف للمعطرات ولملطفات الجو ومواد تنظيف الأثاث والكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات والأحجار الكريمة والمصوغات.

وزادت أسعار السلع بنهاية الأسبوع الأول من يونيو بنسبة 5.9% مقارنة بفبراير، وبلغت نسبة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية 5%، والسلع غير الغذائية نسبة 10.3%، فيما شهدت أسعار السلع ارتفاعا بنسبة 0.4% بنهاية الأسبوع الأول من يونيو مقارنة بالأسبوع الأخير من مايو.

وأرجع التقرير هذه الزيادة المحدودة إلى ارتفاع أسعار عدد من مجموعات السلع على رأسها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية، حيث مثلت هذه الزيادة ارتفاعا بنسبة 87.5% في معدل الارتفاع. وارتفعت أسعارها بنسبة 3.9%، ومجموعة الكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات ساهمت بنسبة 14.5% في معدل الارتفاع بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 1.4%، ومجموعة البقول ساهمت بنسبة 10.3% في الارتفاع بعد زيادة أسعارها بنسبة 0.3%.

تراجع

واصل مؤشر التضخم في أبوظبي تراجعه خلال الربع الأول من العام الجاري، وانخفض بنهاية مارس الماضي 2.6% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، وكشف مركز أبوظبي للإحصاء في أحدث تقاريره الشهرية عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.9%، ليصل إلى 108.6% خلال شهر أبريل 2020 مقارنة مع 107.6% في شهر مارس من عام 2020.

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